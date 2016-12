Hagi crede în şansa tricolorilor la Paris

Cele două succese obţinute de naţionala României sub mandatul lui Răzvan Lucescu au reaprins speranţele unei calificări miraculoase la turneul final al Campionatului Mondial din 2010. Totul depinde însă de meciul împotriva Franţei, programat pe 5 septembrie, la Paris, unde tricolorii nu altă variantă decît victoria. Cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi, a avertizat însă că francezii au o echipă mult mai puternică decît cea a Ungariei. “Cu Ungaria a fost o victorie importantă, muncită şi pot spune că am văzut o echipă concentrată şi determinată, cu mare dorinţă de victorie. La calitate mai trebuie lucrat puţin, mai ales că vor veni adversar şi mai tari. Oricum, victorii aduc victorii, dar şi linişte pentru selecţioner şi federaţie. Cu Franţa va fi mult mai greu, pentru că este şi un rival în lupta pentru primele locuri din grupă. Nimic nu este imposibil, dar este foarte important să abordezi meciul cu încredere, pentru că doar aşa România poate obţine un rezultat bun. Chiar dacă francezii au cîştigat greu în Feroe, acest lucru nu contează, pentru că nici un meci nu seamănă cu altul”, a explicat Hagi, adăugînd că nu a pierdut niciodată împotriva Ungariei, nici ca jucător, nici ca selecţioner. În privinţa agitaţiei create în jurul lui Adi Mutu, care nu a fost prezent la Budapesta, acuzînd probleme de sănătate, Hagi este sigur că decarul echipei naţionale va juca împotriva Franţa. “Din păcate, în România se vorbeşte prea mult, chiar dacă lucrurile au fost clare, iar Mutu a explicat de ce nu a putut veni la meciul cu Ungaria. Este foarte important pentru echipa naţională ca Mutu să revină. Este un jucător valoros, iar România are nevoie nevoie de el”, a spus fostul selecţioner.

Hagi a făcut o scurtă analiză şi a celui mai spectaculos transfer din această vară, plecarea atacantului Denis Alibec de la FC Farul la campioana Italiei, Internazionale Milano. “Alibec a făcut un pas important, dar este doar o etapă în drumul său către fotbalul mare. Va depinde doar de el dacă va merge mai departe, însă este foarte important că a ajuns la un club care-şi propune să fie cel mai bun din lume. A arătat că are talent, dar trebuie să trebuie să muncească mult şi să fie serios pentru a confirma la acest nivel”, a explicat Hagi.