Hagi dă autografe la Constanţa

Cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor, Gheorghe Hagi, se va afla în această seară la Constanţa. Pro Video şi Fundaţia “Gheorghe Hagi” au deosebită plăcere de a vă invita luni, 17 decembrie, începînd cu ora 18.00, la Hypermarketul “Carrefour”, la sesiunea de autografe, cu ocazia lansării DVD-ului “Hagi, Volumul I, Naţionala”. Cele mai spectaculoase goluri marcate de Hagi pentru echipa naţională, precum şi secvenţe din cele mai importante meciuri susţinute de “tricolori” vor putea fi urmărite de acum de iubitorii fotbalului şi pe DVD.

Sîmbătă, la Bucureşti, Hagi şi-a lansat primul DVD dintr-o colecţie de trei volume care prezintă cariera de fotbalist ale “Regelui”. Volumul 1 cuprinde povestea celor 19 ani de carieră în tricoul primei reprezentative de fotbal a României. Volumul lansat conţine imagini memorabile din meciurile jucate de Hagi la echipa naţională, precum şi momente inedite din cei 19 ani de carieră. La lansarea primului DVD s-au aflat alături de Hagi mulţi colegi de la echipa naţională, dar şi prieteni dragi acestuia. Colecţia de DVD-uri pe care Hagi le va scoate reprezintă primul proiect caritabil iniţiat de fundaţia sa. Toţi bani strînşi din vînzarea DVD-urilor vor fi utilizaţi în scopuri caritabile.

“Ideea acestui DVD mi-a venit acum trei ani, acasă la Constanţa, cînd am văzut că am foarte multe casete şi poze memorabile din cariera mea. Am zis că trebuie să fac aceste DVD-uri pentru că sînt mîndru de ce am făcut la echipa naţională şi trebuie să rămînă pentru toată lumea. Le mulţumesc celor care m-au ajutat să scot acest DVD. Abia aştept să scoatem şi cel de-al doilea volum cu golurile pe care le-am înscris la echipele de club. Veţi vedea multe goluri şi multe imagini care sper să rămînă în sufletul tuturor”, a spus Hagi.