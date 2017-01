Hagi, felicitat de ziua sa

Ziua de ieri a fost una specială pentru fotbalul şi sportul românesc, dar mai ales pentru constănţeni. Gică Hagi, cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, a împlinit 44 de ani. Revenit la Constanţa, “Regele” a pus bazele Academiei de Fotbal care-i poartă numele şi care reprezintă cadoul său pentru oraşul natal. “Mă simt foarte bine la 44 de ani. Am ajuns la această vîrstă, iar în spatele meu au rămas lucruri minunate. Am început anul foarte bine, atît pe plan personal, cît şi pe plan profesional. Am mult de lucru şi mă bucur că am ajuns din nou la Constanţa. Academia de Fotbal reprezintă un proiect de anvergură, legat de copii şi juniori, un proiect în care vorbim despre viitor, pe care îl vom prezenta în luna martie. Important este că academia va fi la Constanţa, locul de unde am plecat şi unde mi-am dorit mereu să-l realizez. Obiectivele mele în acest an sînt să-mi cresc copiii pe care îi am şi să găsesc alţi copii pentru viitorul fotbalului românesc. În privinţa carierei de antrenor vom vedea abia în vară, dar pînă atunci pot asculta orice propunere”, a spus Hagi.

Personalităţile constănţene au ţinut să fie alături de fostul mare fotbalist şi să-l asigure de sprijinul lor pe viitor. “În numele cetăţenilor judeţului Constanţa, pe care îi reprezint în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean, vreau să-i urez lui Gheorghe Hagi, din tot sufletul, „La Mulţi Ani!” şi tot ceea ce-şi doreşte, inclusiv ca această investiţie extraordinară, Academia de Fotbal Gheorghe Hagi, care va fi lansată în curînd, să se îndeplinească. Este un proiect pe care autorităţile locale îl vor sprijini şi pe care eu îl discut cu Hagi de mai mult timp şi mă bucur că anul acesta a luat decizia să se concentreze asupra Academiei de Fotbal, care va duce mai departe şcoala fotbalului dobrogean în România şi în Europa. Este un moment emoţionant pentru Hagi, dar şi pentru mine, pentru că, în 1994, cînd am fost la Campionatul Mondial de Fotbal, pe Rosebowl, la Los Angeles, în California, eu aveam 28 de ani, Hagi, aproape 30, iar Cristiano Ronaldo, doar 9 ani. Şi aţi văzut că presa l-a întrebat pe Ronaldo despre ziua lui Hagi şi acesta nu l-a identificat foarte bine, deşi Hagi a fost nu doar cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, ci şi unul dintre cei mai buni jucători din lume. A demonstrat acest lucru la toate turneele finale şi la echipele la care a jucat, de la Farul Constanţa, la echipa naţională a României. În altă ordine de idei, cred că este bine ca, în fiecare an, la aniversarea acestui mare fotbalist şi mare om care este Hagi, să fim alături de el. De altfel, trebuie să fim alături de el în fiecare zi, pentru că reprezintă un simbol atît pentru generaţia de vîrsta mea, cît şi pentru generaţiile care vin din urmă. Hagi reprezintă un mit pentru toţi copiii din Dobrogea şi din România. Este, într-adevăr, un mare om, un mare caracter, un mare suflet şi rămîne Regele fotbalului românesc. Academia Gheorghe Hagi va avea o echipă, Viitorul, care va pleca din Liga a III-a, aşa cum am înţeles din discuţiile cu Hagi, şi va pleca de jos ca să ajungă, în cîţiva ani, la nivelul Ligii I. Foarte bine că face acest lucru. Îşi construieşte o echipă aşa cum o gîndeşte, după inima şi sufletul lui, şi o construieşte aşa cum a fost creată pe vremuri echipa Luceafărul”, a declarat Nicuşor Constantinescu, preşedintele CJC.

„Este o zi frumoasă, mai ales că am început şi acest proiect al academiei, care, în cîteva săptămîni, va fi lansat oficial. L-am prins pe Hagi înaintea plecării la Bucureşti şi l-am felicitat, dar am şi primit multe telefoane de la oameni care i-au urat “La Mulţi Ani!” prin intermediul meu”, a spus Paul Peniu, preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”. „Dimineaţă, l-am sunat şi i-am spus: “La Mulţi Ani!”, Regele meu! Pentru mine, Hagi înseamnă cartierul Coiciu, înseamnă Şcoala 23, înseamnă modelul perfecţiunii în sport. Pentru Constanţa, Hagi este excepţia sportivă pe care o ridic lîngă medaliile olimpice cucerite de sportivi ca Ponor sau Draica”, a adăugat directorul DSJ, Elena Frîncu. Totodată, poza lui Hagi şi mesajul “La Mulţi Ani!” se află pe pagina de deschidere a site-ului clubului Galatasaray Istanbul, în timp ce pe site-ul Stelei găseşti cu greu un mesaj de urări adresat lui Hagi, inserat într-un text despre Bicfalvi.