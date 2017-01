Hagi, învingător la Constanţa

Aseară, pe Stadionul “Farul”, în ciuda unui joc mai bun decît în prima etapă, Farul nu a putut obţine măcar un punct în confruntarea cu Steaua. În prima repriză, constănţenii au dejucat planurile ofensive ale oaspeţilor, iar pe contraatac, cu brazilianul Gerlem în prim plan, “rechinii” au încercat să pună în pericol poarta lui Zapata. Singura ocazie am notat-o în min. 16, atunci cînd Vlas a intervenit salvator la mingea trimisă cu capul de Dică. Farul a început curajos partea a doua a meciului, dar golul norocos reuşit de Dică, în min. 62, după un corner executat de Nicoliţă, a oprit elanul gazdelor, care ar fi putut egala în min. 75, însă Ciobanu nu a găsit spaţiul porţii adverse. Steaua cîştigă cu 1-0 la Constanţa şi Hagi a plecat bucuros de la ţărmul mării. “Sînt fericit că am luat cele trei puncte în condiţii speciale. Mă gîndesc acum la meciul următor, care este cel mai important. Cu un ochi plîng, cu altul rîd, pentru că Farul ocupă mereu un loc special în inima mea”, a declarat Hagi la finalul jocului. “Pe undeva, le-am închis culoarele şi nu le-am oferit şanse de gol. De Dică mi-a fost frică şi nu am scăpat. Am avut un jucător cu sarcină precisă, care trebuia să-l marcheze. Am avut ghinion, pentru că am avut şi noi o ocazie prin Ciobanu”, a replicat antrenorul principal al Farului, Constantin Gache.

Au evoluat formaţiile - FC Farul (antrenor Constantin Gache): Vlas - Farmache, I. Barbu, Gheară, L. Florea - Voiculeţ, Todoran (cpt.), Teekloh (81 Băcilă), G. Mendy (64 Otvoş) - Gerlem, E. Nanu (46 Şt. Ciobanu); Steaua (antrenor Gheorghe Hagi): Zapata - Golanski (58 Bicfalvi), I. Rada (54 M. Croitoru), D. Goian, P. Marin - Bădoi, Lovin, Rădoi (cpt.), Nicoliţă - N. Dică, Zaharia (68 Ov. Petre). Cartonaşe galbene: Gheară - P. Marin. Au arbitrat: Alexandru Tudor (Bucureşti) - Cristian Nica (Ploieşti) şi Florin Stănescu (Bucureşti).

Haos la casele de bilete

Venirea Stelei şi a lui Gheorghe Hagi la Constanţa a declanşat nebunia la casele de bilete de la Stadionul “Farul”, unde s-au format cozi interminabile, sute de persoane înghesuindu-se să-şi cumpere tichetele pentru accesul în stadion. Neobişnuită cu o asemenea afluenţă, conducerea clubului constănţean şi-a dat cu stîngul în dreptul în privinţa organizării. Deşi a anunţat că biletele se vor pune în vînzare vineri, la ora 12.00, casele de biletele s-au deschis peste o oră, însă vînzarea acestora s-a făcut şi joi, fără ca suporterii să ştie acest lucru. Mai mult, încă de la primele ore ale dimineţii de vineri, în jurul stadionului se găseau persoane care ofereau spre vînzare bilete, triplînd însă preţul. Pînă la urmă nu s-au înregistrat incidente, chiar dacă la coadă se aflau atît fani ai Farului, cît şi ai Stelei, iar în incinta stadionului se vindeau la aceeaşi masă articole sportive ale ambelor combatante. La ora 17.00, casele de bilete au epuizat stocul de bilete la tribune, lucru nemaiîntîlnit la Constanţa pentru un meci al formaţiei gazdă de cîţiva ani, dar nu din pricina evoluţiilor echipei de la ţărmul mării. În plus, înaintea startului partidei, mai mulţi posesori de abonamente şi-au găsit locurile ocupate de alţi suporteri, fanii nemulţumiţi atacînd conducerea clubului pentru proasta organizare.

Galeria Stelei nu a fost lăsată să intre la meci

Peste 300 de suporteri stelişti care au sosit la Constanţa nu au putut intra în spaţiul rezervat lor, pentru că nimeni din conducerea echipei Steaua nu a semnat pentru a-şi asuma responsabilitatea eventualelor distrugeri provocate de fanii bucureşteni la stadion, a explicat locotenent-colonelul Sorin Mustăţea, purtătorul de cuvînt al Brigăzii de Jandarmi Mobile Constanţa.