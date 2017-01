Hagi mizează pe Spania

Prezent la trei turnee finale ale Campionatului Mondial, în Italia 1990, SUA 1994 şi Franţa 1998, cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, Gică Hagi, este convins că Spania este principala favorită la câştigarea titlului suprem în Africa de Sud. „Este greu de spus cine va câştiga, pentru că depinde de mulţi factori, dar cred că Spania este o echipă puternică, cu un fotbal frumos şi o posesie foarte bună, ceea ce-i asigură controlul jocului. În plus, spaniolilor le place să atace, iar circulaţia bună a balonului îi ajută în acest sens”, a spus Hagi, care l-a lăudat şi pe antrenorul ibericilor, Vicente de Bosque: „Îl cunosc de pe vremea când jucam la Real Madrid, dar ne-am întâlnit şi în Turcia, unde antrena pe Beşiktaş şi am reuşit să-l înving cu Galatasaray. Îmi place, pentru că este un om extraordinar, un antrenor inteligent, cu multă experienţă, care a dovedit că este şi un învingător”. Fostul căpitan al tricolorilor a mai nominalizat câteva candidate la titlul mondial, omiţând însă fosta adversară a României din preliminarii, Franţa. „Este un grup de şapte-opt echipe, fiecare sperând la câştigarea trofeului. Îmi place foarte mult cum joacă Argentina, dar rămâne de văzut dacă poate evolua la capacitate maximă, pentru că sunt mulţi jucători tineri şi fără experienţă. Pentru Maradona este o experienţă nouă ca antrenor, dar are o personalitate puternică, beneficiază de mulţi consilieri şi nu duce lipsă de nimic. Am văzut şi ideea lui de joc, cu patru fundaşi, şi cred că Argentina va fi extrem de periculoasă, cu o apărare bună. Dacă va începe bine, Argentina are şanse mari la titlu. Nu trebuie să excludem Brazilia, pentru că Dunga ştie să-şi determine jucătorii să joace bine în meciurile importante. Ar mai fi Anglia, cu un antrenor obişnuit să câştige. Chiar sunt curios dacă Fabio Capello va reuşi să găsească cheia succesului, pentru că are destui jucători de valoare. Şi Italia, campioana en titre, intră în calcule, pentru că are un tehnician care poate face diferenţă”, a explicat Hagi. Acesta a indicat şi posibilele surprize, aşteptându-se la un parcurs spectaculos din partea Serbiei şi Coastei de Fildeş. „Temperatura şi altitudinea vor juca un rol important, astfel că o echipă africană va ajunge în fazele superioare. Mie îmi place de Camerun, însă Coasta de Fildeş este bine construită şi are jucători valoroşi. Pe sârbi îi ştiu foarte bine şi cred că au capacitatea să învingă orice adversar”, a adăugat fostul mare jucător. În privinţa luptei pentru titlul de cel mai bun jucător al turneului, Hagi i-a indicat pe cei doi pretendenţi la “Balonul de Aur”, argentinianul Lionel Messi şi portughezul Cristiano Ronaldo. „Dacă va fi ajutat de echipă, Messi poate face lucrurile extraordinare, dar sunt foarte curios să văd Portugalia lui Cristiano Ronaldo, sub comanda lui Carlos Queiroz”, a încheiat Hagi.