Hagi, Nadia şi Ilie Năstase, promotorii turismului românesc în străinătate

Ministerul Turismului şi BRD-Groupe Societe Generale au semnat, ieri, un contract prin care turismul românesc va fi promovat pentru o perioadă de un an prin intermediul foştilor mari sportivi Nadia Comăneci, Ilie Năstase şi Gheorghe Hagi. Potrivit ministrului Turismului, Elena Udrea, campania de promovare va costa cîteva milioane de euro, sumă din care două milioane de euro va fi destinată difuzării unui spot pe două televiziuni internaţionale de mare audienţă. Campania se va desfăşura sub sigla \"România, land of choice\" şi va include şi reclame outdoor print, şi chiar pe internet. \"Urmează să contractăm două mari televiziuni internaţionale şi vom face o licitaţie pentru asta. Campania de promovare a turismului românesc, în parteneriat cu BRD, care avea deja o înţelegere cu cei trei mari sportivi, va debuta la sfîrşitul lunii mai şi va dura aproximativ un an, pînă cînd va fi gata şi va începe să fie promovat brandul României\", a declarat Elena Udrea. Campania de promovare va fi creată de agenţia ADDV Euro RSCG, iar crearea spoturilor şi a printurilor va fi susţinută de BRD, promovarea urmînd să fie făcută din fondurile Ministerului Turismului. Udrea a explicat că această campanie va fi făcută sub sigla \"Land of choice\", care este un vers din viitorul imn turistic al României pentru că a constatat că această sintagmă a avut succes. O parte din campanie se va desfăşura sub forma unor cărţi poştale, unde Hagi este asociat cu un urs carpatin, Ilie Năstase cu un rîs, iar Nadia cu o egretă. Cărţile poştale sînt împărţite în două imagini, pe de o parte unul dintre cei trei sportivi şi de cealaltă parte, animalul asociat, iar sloganul inscripţionat pe cartea poştală va fi \"Îl cunoaşteţi pe Hagi (respectiv Năstase, Nadia - n.r.), descoperiţi alte comori ale României\". De asemenea, preşedintele-director general al BRD-Groupe Societe Generale, Patrick Gelin, a declarat că imaginea României în străinătate nu reflectă decît într-o mică măsură realităţile ţării. \"Este anormal ca minuni naturale ale României, precum Delta Dunării, să fie atît de puţin cunoscute în străinătate\", a adăugat Gelin. Nadia Comăneci a afirmat că se bucură că poate face, împreună cu ceilalţi doi mari sportivi, o \"promoţie frumoasă\" pentru România: \"Noi, neoficial, făceam promoţii României. Acum o vom face oficial\". La rîndul său, Gheorghe Hagi a adăugat că îşi dă seama cît de mult contează sportul în promovarea unei ţări. \"Sportul e un ambasador al fiecărei ţări. Eu mă simt onorat să fiu în această campanie lîngă doi monştri\", a spus Hagi. \"Trebuie să se continue şi cu cei care sînt în activitate şi mă gîndesc la un Mutu sau la un Chivu\", a arătat Ilie Năstase. Elena Udrea a mai precizat că această campanie se va adresa în principal unor ţări precum Germania, Spania, Franţa, Austria, Israel şi SUA. \"Japonezii călătoresc mult, dar sîntem departe de ei, iar cu China este greu cu vizele\", a mai spus ministrul Turismului. Ea a adăugat că această campanie nu trebuie confundată cu brandul de ţară. \"Pe 4 mai este termenul limită pentru depunderea ofertelor pentru crearea brandului de ţară. Vor fi înscrişi, probabil, la licitaţia care va urma, cei mai mari creatori de branduri turistice din lume. Vom putea să începem să promovăm brandul cam peste un an, iar pînă atunci va funcţiona campania cu cei trei mari sportivi\", a mai declarat Elena Udrea.