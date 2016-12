Hagi nu este interesat de şefia FRF

După ce presa centrală a scris că Gheorghe Hagi ar fi interesat să candideze la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal în situaţia în care actualul preşedinte, Răzvan Burleanu, nu va fi validat la 3 iunie, fostul căpitan al primei reprezentative a negat aceste zvonuri. „Vreau să repet ceea ce am afirmat în dese rânduri: nu am fost, nu sunt şi nu voi fi interesat de preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal. Am fost, sunt şi voi fi implicat în proiectele mele, clubul de fotbal FC Viitorul şi Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”, academie care se dovedeşte a fi cel mai important proiect de descoperire şi promovare a talentelor din România. Este modul meu de a susţine fotbalul românesc şi singura mea implicare în dezvoltarea lui. Am rugămintea ca, pe viitor, cei care au intenţia de a “lansa” supoziţii referitoare la implicarea mea în alte proiecte să ţină cont de cele de mai sus”, a precizat Hagi.

Înregistrarea noii conduceri a FRF în Registrul Federaţiilor de la Tribunalul Bucureşti a fost contestată de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Giurgiu, membru afiliat al forului, care a depus o contestaţie în urmă cu o lună şi jumătate, prin care solicita anularea alegerilor pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal, câştigate de Răzvan Burleanu la 5 martie. Motivul contestaţiei îl reprezintă participarea la alegeri a cluburilor sportive şcolare, structuri de drept public, care, conform Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF) în vigoare, nu aveau drept de vot. Tribunalul Bucureşti a admis, marţi, încă două cereri de intervenţie în solicitarea FRF de validare a noii sale conduceri, din partea SC Politehnica Timişoara SA, patronată de omul de afaceri Marian Iancu, şi FC Corvinul Hunedoara, club dezafiliat în 15 mai 2006, în afara celei depuse de AJF Giurgiu. Instanţa a stabilit ca termen pentru judecarea solicitării Federaţiei Române de Fotbal de validare a noii conduceri data de 3 iunie, ora 12.00.