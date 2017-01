Hagi, ofertat de FC Farul

AZI VA FI ANUNŢAT NOUL ANTRENOR. După demisia lui Marius Şumudică, conducerea grupării de pe litoral s-a mişcat rapid, încercând să găsească un nou antrenor. Primul pe listă a fost Sorin Cârţu, însă fostul tehnician al celor de la Pandurii Tg. Jiu a declinat oferta constănţenilor. În acest condiţii, oficialii Farului au încercat să dea o lovitură de imagine, trimiţându-i o ofertă lui Gheorghe Hagi. “Este adevărat că i-am trimis o ofertă lui Gheorghe Hagi pentru a prelua banca tehnică. Şi cu Sorin Cârţu s-au purtat discuţii însă, până la ora actuală, nu avem nici un răspuns din partea celor doi”, a dezvăluit preşedintele executiv Sevastian Iovănescu. Cum Hagi a refuzat cu câteva zile în urmă oferta turcilor de Ankarugucu, este greu de crezut că FC Farul ar putea fi antrenată de “Rege”, implicat în proiectul Academiei “Gheorghe Hagi”. Drept urmare, conducătorii clubului constănţean s-au reorientat, cele mai mari şanse pentru a prelua postul de antrenor al FC Farul le are Florin Marin. “Sunt şanse mari ca marţi (n.r. - azi) să fie numit noul antrenor. Nu vă pot da nume, dar este vorba despre un tehnician care a mai pregătit Farul, cu rezultate bune, este liber de contract şi a antrenat în Liga I”, a declarat Iovănescu. Singurul care se încadrează perfect în descrierea conducătorului clubului constănţean este Florin Marin. Acesta a mai avut două mandate la Constanţa, primul în perioada 1992-1996, iar al doilea timp de o jumătate de sezon în 1999, şi a fost aproape de a duce formaţia de pe litoral în Cupa UEFA în campionatul 1993-1994. În acest moment, este liber de contract, după ce a demisionat de la Ceahlăul Piatra Neamţ în urmă cu trei săptămâni. “Deocamdată, nu am discutat cu nimeni de la FC Farul”, a declarat însă Florin Marin.

A REVENIT ENE. Absent nemotivat la antrenamentul de duminică, atacantul Marius Ene a ajuns abia ieri la prânz la Constanţa. “Eu am fost anunţat după meciul de la Rm. Sărat că trebuie să ne prezentăm la antrenament luni, la ora 15.00, şi nu am ştiut de modificarea programului”, a explicat Ene, care riscă o amendă substanţială. De la şedinţa de pregătire de a ieri au lipsit fundaşul Diogo, care a suferit o ruptură musculară şi va fi indisponibil cel puţin două săptămâni, şi atacantul Chico, care va absenta o săptămână din cauza unor dureri la spate. În plus, mijlocaşul Cosmin Matei nu a încheiat antrenamentul, resimţind dureri după accidentarea suferită sâmbătă, la Rm. Sărat. Jucătorii au rămas în continuare în cantonament, în această dimineaţă având programat un nou antrenament. “Acest cantonament este în conformitate cu regulamentul. Pretenţiile unora dintre jucători sunt mult mai mari decât ce dau pe teren. Cred că au doar drepturi, nu şi obligaţii”, a spus Iovănescu.