Hagi, rugat să preia FC Farul

ACLAMAT DE FANI. Fanii Farului au organizat, ieri, o nouă acţiune în tentativa de a pune umărul la salvarea Farului, echipă aflată în pragul desfiinţării, din cauza restanţelor financiare. Profitând de prezenţa lui Gheorghe Hagi la finala Cupei “Hagi-Danone”, suporterii au afişat la stadionul “Voinţa” două bannere cu mesajul “Salvaţi Farul”, au scandat timp de o oră numele celui mai mare fotbalist din toate timpurile şi l-au rugat să se implice la clubul de pe litoral. Hagi le-a mulţumit acestora, dar a avertizat că nu are puterea financiară de a scoate gruparea constănţeană din criză. „Îmi pare rău că fanii suferă pentru că Farul se află într-o situaţie delicată. Eu sunt trup şi suflet alături de echipă, dar nu am ce face, pentru că situaţia mă depăşeşte. Îmi doresc să fiu antrenor, dar nu decid eu unde şi când. Am venit acasă cu Academia, pentru că asta este menirea mea şi trebuie să aduc ceva în oraşul meu natal. Constanţa este între primele patru oraşe ale ţării şi ar trebui să aibă o echipă competitivă. Farul este un club de tradiţie, cu o istorie bogată, şi sper să se găsească cineva care să regleze situaţia, pentru a nu se ajunge la desfiinţare”, a declarat Hagi. Totuşi, suporterii constănţeni speră ca echipa să fie programată la ultimele două etape din actualul sezon al Ligii a II-a şi să evite astfel retrogradarea în Liga a III-a. Pentru acest lucru, conducerea clubului trebuie să achite până vineri peste 30.000 de euro, restanţe către o parte dintre jucători. „Sper să se rezolve problemele şi să jucăm în cele două etape rămase din acest sezon. Din câte am înţeles, acţionarii fac eforturi să plătească datoriile. Cu noi nu a mai vorbit nimeni după meciul cu Breaza, dar important este să se achite restanţele. Am discutat cu jucătorii şi au înţeles că trebuie să-şi demonstreze valoarea şi să joacă cât pot de bine, în ciuda situaţiei de la club”, a spus directorul tehnic al FC Farul, Dennis Şerban. Jucătorii constănţeni au revenit ieri la antrenamente, după două zile libere, şi aşteaptă un verdict din partea Federaţiei Române de Fotbal privind programarea la meciul cu Steaua II Bucureşti, care ar trebui să aibă loc sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 33-a a Ligii a II-a.

FĂRĂ LICENŢĂ. Federaţia Română de Fotbal a anunţat, ieri, că FC Farul nu a primit licenţa pentru Liga I, astfel că, dacă ar fi încheiat actualul sezon pe unul dintre primele două locuri, formaţia de pe litoral nu ar fi avut dreptul de a promova. Motivul respingerii dosarului de licenţă l-a reprezentat neîndeplinirea criteriului financiar, respectiv a cerinţelor stipulate de articolele 43 şi 45 din Regulamentul naţional pentru licenţierea cluburilor. În aceeaşi situaţie se află Săgeata Stejaru, care nu ar fi primit licenţa pentru neîndeplinirea criteriului de infrastructură, respectiv neîndeplinirea cerinţelor înscrise la articolele 23 şi 24, şi criteriul de personal şi administraţie, respectiv neîndeplinirea cerinţelor impuse la articolele 29, 31, 32, 35 şi 36 din Regulamentul naţional pentru licenţierea cluburilor.