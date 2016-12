Hagi şi Popescu au jucat într-un meci împotriva sărăciei

Foştii internaţionali români Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu au evoluat, luni seară, pe stadionul “Da Luz” din Lisabona, într-un meci împotriva sărăciei, aflat la a şaptea ediţie şi la care câştigurile vor fi folosite pentru ajutorarea victimelor cutremurului din Haiti. Hagi şi Popescu au făcut parte din echipa “Prietenii lui Zidane”, care a remizat, scor 3-3 (Kaka 15, Pires 53 şi Bhutia 85 / Nuno Gomes 17, 22, Eder Luis 60), cu selecţionata Benfica All Stars. Gică Popescu a intrat pe teren în min. 32, în locul lui Kaka, în timp ce Hagi a fost introdus în joc, în min. 54, în locul lui Zidane, şi a ieşit în min. 71. În prima repriză, pentru echipa “Prietenii lui Zidane”, condusă de pe bancă de Louis van Gaal, au evoluat următorii jucători: Barthez (32 Da Silva) - Dani Alves, F. Couto, Marquez (32 Kluivert), Jean Sony (7 Cocu) - Figo, Zidane, Davids, Kaka (32 Gică Popescu) - Pauleta (32 Hierro), Henry (Pires \'32). Au mai jucat, în repriza a doua: Olici, Lehmann, Le Saux, Timoşciuk, Obikwelu, Nedved, Hagi, Fukia, Akwa, Dugarry, Amer, Laudrup, Alfredo Esteves, Ricardo Pereira. Benfica All Stars a evoluat, în prima repriză, în următoarea formulă: Quim (33 Neno) - Miguel (33 Abel Xavier), Luisao (24 Miguel Vitor), Humberto Coelho (5 Mozer), Dimas - Katsuranis, Karagounis (33 Chalana), Paneira (26 Ramires), Rui Costa - Miccoli, Nuno Gomes. Au mai jucat: Moreira, Sheu, Schwarz, Helder, Veloso, Poborsky, Manuel Fernandes, Eder Luis, Cardozo, Saviola, Valido, Pietra, Paulo Madeira, Rui Aguas, Valdo, Abel Silva, Nene, Magnusson. Pe banca tehnică a selecţionatei Benfica All Stars s-a aflat Jorge Jesus. Partida a fost arbitrată, în prima repriză, de Pierluigi Collina, iar în repriza a doua de Pedro Proenca. În min. 82, un suporter a reuşit să intre pe teren, a alergat până la Sheu, de la Benfica, şi i-a dat acestuia un fular. Tânărul a fost alergat pe gazon de forţele de ordine, care l-au prins rapid şi l-au scos de pe teren. Înaintea începerii meciului, la care au asistat 51.312 spectatori, s-a ţinut un minut de reculegere în memoria victimelor seismului de la 12 ianuarie, din Haiti. Lovitura de începere a partidei a fost dată de emblematicul fotbalist al echipei Benfica Lisabona, Eusebio, care a împlinit, luni, 68 de ani.