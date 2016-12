Hai să fie creştere! zise Statistica

DEFLATORUL GHIDUŞ Produsul Intern Brut (PIB) al României a fost de 587,4 miliarde lei în 2012. A crescut, pe hârtie, cu 0,3%, comparativ cu anul precedent. În practică, putem spune liniştiţi că nu s-a întâmplat nimic în economie, ba chiar să zicem mersi că n-a fost mai rău. Primele estimări ale Institutului Naţional de Statistică (INS) conturau un avans maxim de 0,2%, în vreme ce optimiştii de serviciu se aşteptau la o creştere de cel mult 1%. „La estimările anterioare ale INS s-a mai adăugat un 0,1%. Interesant este că Statistica a mai făcut câteva schimbări, una dintre ele fiind ajustarea deflatorului PIB (fără a intra în detalii tehnice, deflatorul este raportul dintre PIB-ul nominal, care reflectă preţurile curente, şi PIB-ul real, adică producţia totală; o măsură a schimbării preţurilor tuturor produselor - n.r.). Noul indicator folosit de INS adânceşte recesiunea din 2010, menţine 2011 pe creştere (deşi din ce în ce mai mică faţă de datele iniţiale) şi oferă suficient spaţiu de manevră în 2012 cât să menţină economia pe plus şi să nu putem vorbi despre recesiune”, notează, pe blogul său, economistul Florin Cîţu. Amuzant este faptul că noul deflator calculat de Statistică creşte cu seriozitate până în septembrie, după care scade brusc, deşi, dacă ne aducem aminte, inflaţia din trimestrul 4 a ajuns aproape de 6%. Fără această „răzgândire” a deflatorului, am fi vorbit despre recesiune şi în 2012.

AGRICULTURA, BAT-O VINA! Oricum, dacă tragem linie, cu 0,2 - 0,3% sub sau peste zero barat, 2012 a fost un an slab, economia fiind faultată nepermis de politic. Agricultura a înregistrat o contracţie cu 21,2%, faţă de 2011 (să nu uităm că recolta de atunci a fost una excepţională, deci poate un termen mai bun ar fi „revenire la normal”, nu „contracţie”), iar industria a coborât cu 2,1%, suferind din cauza scăderii cererii externe. Alte scăderi notabile au fost în construcţii, tranzacţii imobiliare şi intermedieri financiare şi asigurări. Potrivit INS, avansul anemic din 2012 a fost determinat, „în mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate şi valorii adăugate din informaţii şi comunicaţii (plus 30%) şi din activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (plus 8,4%)”. De asemenea, volumul impozitelor nete pe produs s-a majorat cu 3,7%, iar consumul final total a crescut cu 0,9%, în condiţiile în care gospodăriile populaţiei şi administraţiile publice au cheltuit mai mult decât în 2011, cu 0,6, respectiv 1,9%. Pentru anul în curs, prognozele sunt mult mai optimiste - peste 1,5%. Desigur, multe piese ale puzzle-ului global trebuie să se potrivească la fix. Dacă nu, le luăm la pilă!