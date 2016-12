Haina care îmbrăţişează

O haină care oferă purtătorului sentimentul că este îmbrăţişat de o iubită şi care este capabilă să îi şoptească acestuia cuvinte de iubire, prin intermediul unor înregistrări vocale, a fost creată de un grup de studenţi din Japonia. Haina, despre care se spune că a fost creată pentru bărbaţii celibatari, are un cordon special, care oferă purtătorului senzaţia că este îmbrăţişat pe la spate. Căştile ataşate acestui model vestimentar inedit difuzează mesaje vocale concepute sub forma unor cuvinte de iubire de la o posibilă iubită. Dovedind că au umor, studenţii niponi au decis ca una dintre frazele preînregistrate să fie aceasta: “Iubitule, îmi pare rău că am întârziat”.

Acest model de haină se numeşte Riajyuu Coat, iar traducerea aproximativă a acestui termen se referă la o persoană care este mulţumită cu viaţa ei reală, în afara universului online. “Dacă aş avea o iubită, cred că ar fi o situaţie plăcută pentru mine dacă ea m-ar îmbrăţişa pe neaşteptate atunci când o aştept în staţia de autobuz”, a explicat Maito Omari, creatorul acestei haine. La rândul său, Hikaru Shinbayashi, inginerul care a creat hardware-ul acestui proiect, a adăugat: “Conceptul acestui dispozitiv este acesta: fiecare poate să aibă senzaţia că are o iubită”. Haina a fost creată de studenţii de la Universitatea Tsukuba din Japonia, însă nu este deocamdată disponibilă în magazine.

În altă parte a Japoniei, studenţii de la Universitatea de Electrocomunicaţii din Tokyo au creat un set robotizat de fese, foarte realist conceput, care simulează reacţia muşchilor atunci când aceştia sunt plesniţi cu palma. Studenţii de la aceeaşi universitate lucrează în prezent la un simulator pentru sărut, care însă nu a fost deocamdată finalizat.