Haine de primăvară şi covoare arabe, la Tricotex

În acest week-end, producătorii şi comercianţii de îmbrăcăminte şi încălţăminte din toată ţara îi aşteaptă pe constănţeni la Expo Tricotex, târg găzduit de Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia. Firmele participante prezintă noile colecţii de primăvară - vară, dar fac şi lichidări de stoc la produsele de iarnă, aşa că vă puteţi pregăti pentru iarna viitoare, cu o investiţie minimă. În rest, gama de produse e în ton cu schimbarea bruscă a vremii - tricouri (de la 20 - 25 lei), pantaloni scurţi (20 - 30 lei), jeanşi (50 - 100 lei), papuci şi sandale (50 - 125 lei), pantofi (100 - 300 lei) şi accesorii (poşete, portofele, curele). În plus, în cadrul târgului puteţi admira şi chiar cumpăra unul dintre covoarele tradiţionale arabe, expuse la intrarea în pavilion. Produsele sunt realizate manual, în 6 - 12 luni, după o tradiţie milenară. Astfel, fiecare covor are un model unic şi este lucrat de o singură femeie, cu mâini mici, care permit utilizarea unor unelte speciale. Covoarele sunt extrem de rezistente, fiind ţesute cu mătase şi bumbac. Calitatea are şi un preţ pe măsură, cel mai ieftin covor costând în jur de 2.000 euro, în vreme ce modelele mai scumpe depăşesc 8.000 euro. Dar, după cum spun cei care au adus produsele, interes şi cumpărători există, mai ales că, din păcate, tradiţia ţesătorilor de covoare a dispărut cu desăvârşire din România, ţară în care meşteşugurile şi artizanatul nu pot face faţă valului de importuri ieftine. Ediţia de primăvară a Tricotex se încheie duminică, 25 martie.