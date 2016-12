Hainele cele noi ale Codului de Procedură Penală

Noul Cod de Procedură Penală a introdus o serie de modificări în materie de măsuri preventive. Interdicţia de a părăsi localitatea sau ţara pentru o perioadă de 30 de zile a fost înlocuită, de la 1 februarie, de aşa-numitul „control judiciar”. Schimbarea nu este doar formală, dar unica diferenţă dintre vechiul şi noul Cod ar fi aceea că măsura este dispusă acum pentru toată durata anchetei sau procesului. Alt instrument preventiv folosit până acum, eliberarea pe cauţiune, a fost rebotezat de noul act normativ şi se numeşte „control judiciar pe cauţiune”. Pe scurt, toate măsurile preventive prevăzute de vechiul Cod şi-au schimbat denumirile, iar anchetatorii au fost nevoiţi să facă modificările şi pe hârtie.

AVOCAT SUB CONTROL JUDICIAR Una dintre persoanele care beneficiază de noile prevederi este avocatul Valeriu Adrian Mihai, din cadrul Baroului Constanţa, judecat pentru trafic de influenţă. La sfârşitul săptămânii trecute, Curtea de Apel Constanţa l-a pus pe Valeriu sub control judiciar până la soluţionarea definitivă a procesului, magistraţii înlocuind astfel măsura obligării de a nu părăsi ţara. Printre interdicţiile impuse de instanţă avocatului se numără şi aceea de a nu-i contacta pe martorii din dosar. Acesta mai este obligat să comunice lunar informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă. Totodată, nu are voie să părăsească ţara fără încuviinţarea judecătorilor. În cazul în care încalcă vreuna dintre aceste reguli, Valeriu Adrian Mihai riscă să ajungă după gratii sau în arest la domiciliu. În aceeaşi situaţie se află fostul colonel din Jandarmerie Nicolae Aldea şi complicea lui, Maria Ciuciuleacă, fost preşedinte al PP-DD Constanţa, ambii judecaţi de Tribunalul Constanţa pentru iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup, dare de bani cu dobândă, înşelăciune, şantaj şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. La nivel naţional, 301 de persoane care sunt cercetate în diverse dosare penale au beneficiat de prevederile noii legi, fiind puse sub control judiciar. Deciziile au fost luate de magistraţii care instrumentează cauzele respective, în perioada 1-14 februarie.

AREST LA DOMICILIU De la intrarea în vigoare a Codului de Procedură Penală, 24 de persoane au fost arestate la domiciliu, în vreme ce faţă de zece inculpaţi a fost luată măsura controlului judiciar pe cauţiune. La Constanţa, şapte persoane sunt la un pas de a ieşi din închisoare, după ce judecătorii le-au înlocuit măsura arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Este vorba despre cinci elevi de liceu acuzaţi că au violat o colegă în vârstă de 15 ani şi despre complicele lor, un tânăr de 23 de ani. Cel de-al şaptelea bărbat care ar putea scăpa din puşcărie este Nicolae Popescu, acuzat că a întreţinut, de mai multe ori, raporturi sexuale cu prostituate minore racolate de doi proxeneţi. Deciziile au fost luate de Judecătoria Constanţa, însă procurorii le-au contestat la Tribunalul Constanţa.

500 DE POLIŢIŞTI LA SUPRAVEGHERE Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi procesual-penale, au fost „puse în funcţiune” Birourile de Supraveghere Judiciară de la nivelul Poliţiei Române, Poliţiei Capitalei şi inspectoratelor judeţene de poliţie. În cadrul acestor structuri îşi desfăşoară activitatea, la nivel naţional, aproximativ 500 de oameni. Poliţia Română a elaborat o metodologie privind supravegherea persoanelor faţă de care s-a dispus măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu, pentru aplicarea la nivel naţional, în mod unitar, a noilor prevederi legale. De asemenea, a fost dezvoltată o aplicaţie informatică pentru evidenţa acestora.