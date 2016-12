Hakuna Matata a cîştigat Cupa “Bricul Mircea” la yachting

După două zile de întreceri, Cupa “Bricul Mircea” la yachting şi-a desemnat, ieri, cîştigătorii ediţiei din acest an. Organizată prima dată în 1960 şi reluată anul trecut, întrecerea a reunit la start 17 ambarcaţiuni certificate şi omologate IRC 2009. Pentru a doua oară consecutiv trofeul a fost adjudecat de ambarcaţiunea Hakuna Matata, al cărei skipper este Mihăiţă Alexandru. „A fost o întrecere foarte frumoasă şi plăcută. Mai bine organizată decît anul trecut, pentru că şi organizatorii au început să capete experienţă, la fel ca şi noi. Le mulţumim adversarilor noştri că ne-au dat ocazia să-i învingem şi anul acesta şi sperăm ca şi anul viitor să se întîmple acelaşi lucru”, a spus Mihăiţă Alexandru. În clasamentul general, Hakuna Matata a fost urmată de Magic Time X (skipper - Crysti Baisan) şi de Life (skipper - Sorin Drugan). Cele trei echipaje au acumulat cel mai mare punctaj în cadrul celor două curse cuprinse în programul competiţiei. Astfel, în cursa de offshore, desfăşurată sîmbătă, pe traseul Constanţa, Portul Tomis - Capul Midia şi retur, s-a impus Magic Time X, în timp ce Hakuna Matata a terminat pe poziţia a doua. Podiumul a fost completat de ambarcaţiunea Shimina (skipper - Paul Negoescu). Duminică, în cadrul cursei inshore, desfăşurată în rada Portului Tomis, s-a impus Life, urmată de ambarcaţiunea Maria (skipper - Marian Ciobanu) şi Hakuna Matata. ”Am dori ca această întrecere să fie caracterizată de fair-play, profesionalism şi de o foarte bună organizare. Sperăm să fi reuşit. Ne-a mulţumit numărul de participanţi, mai ales că noi am impus ca la această regată să fie numai ambarcaţiunile certificate şi omologate după reguli internaţionale IRC 2009. Ne-a ajutat şi vremea, care a fost deosebit de favorabilă pentru desfăşurarea acestei regate”, a declarat Constantin Maraloi, preşedintele comitetului de organizare. Festivitatea de premiere a fost acompaniată de Fanfara Marinei Militare, care a oferit un spectacol deosebit, care i-a atras ca un magnet pe turiştii aflaţi la plimbare pe faleză. Întrecerea a fost organizată de Statului Major al Forţelor Navale, Liga Ofiţerilor din Marina Militară şi Yacht Club Bucureşti şi este cuprinsă în calendarul oficial al Federaţiei Române de Yachting, fiind una dintre etapele Campionatului de Yachting Offshore al României din acest an.