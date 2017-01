Halep și Tecău fac pereche la dublu mixt, la US Open

Tenismenii constănțeni Simona Halep, locul 2 WTA, şi Horia Tecău, numărul 5 ATP la dublu, au anunţat că vor face pereche pentru proba de dublu mixt din cadrul US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. „Primul meu dublu mixt. Sper că are umerii puternici...”, a notat cu umor sportiva română pe pagina sa de Facebook, ataşând o fotografie în care apare alături de Tecău. Acesta a postat, de asemenea, o fotografie în care apare alături de Simona Halep, cu următorul comentariu: „Discuţie despre strategie. Încântat să joc la dublu mixt cu Simona Halep”. Cei doi fac astfel o primă repetiție în vederea participării la Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Rio de Janeiro, unde au șansa de a intra direct pe tabloul principal, grație pozițiilor foarte bune din clasamentele mondiale. Tragerea la sorţi a tabloului de dublu mixt de la US Open va avea loc în această săptămână.

Halep se pregătește pentru debutul pe tabloul de simplu, unde va juca mâine împotriva neo-zeelandezei Marina Erakovic, locul 99 WTA, și speră să-și depășească cea mai bună performanță realizată la New York, prezența în turul al patrulea. Acest lucru ar însemna automat și calificarea matematică la Turneul Campioanelor, competiție care are loc la Singapore, la finalul sezonului. „În primul rând, sunt bine, mă simt bine fizic, am avut rezultate bune în săptămânile dinainte şi am încredere că pot să joc meciuri bune. Am jucat foarte bine şi chiar am o bucurie că sunt pe teren, asta înseamnă foarte mult pentru mine şi sper să joc cât pot de bine la turneul acesta”, a spus constănțeanca, ea adăugând că sfatul antrenorului Darren Cahill, de a lua o pauză competiţională de patru săptămâni după turneul de la Wimbledon, a fost o idee foarte bună: „A făcut o treabă bună cu mine, mă simt mai relaxată, cu mintea mai odihnită, iar acum îmi place foarte mult să joc, ceea ce reprezintă lucrul cel mai important pentru mine. Nu pot să spun că turneul este deschis, cum spun de obicei, ci că Serena Williams are prima şansă. Dacă nu ajung în finală, îmi doresc să câştige, dar dacă ajung, îmi doresc să câştig eu”.