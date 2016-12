Halep și Tecău, în sferturi la New York

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie nr. 2, s-a calificat în premieră în sferturile de finală ale US Open, ultimul turneu de Grand Slam, după ce a învins-o pe Sabine Lisicki (Germania), locul 24 WTA şi cap de serie nr. 24, cu scorul de 6-7 (6/8), 7-5, 6-2, după o partidă care a durat două ore şi 38 de minute. „Am avut de muncit serios, a fost un meci de mare luptă, am luptat pentru fiecare minge, dar e plăcut să fiu în sferturi. La un moment dat, am fost puţin îngrijorată din cauza accidentării de la coapsă, dar ştiam că nu trebuia să renunţ. M-a durut, dar am ştiut că trebuie să rămân concentrată. Mă simt destul de încrezătorae pentru a câştiga meciuri importante. Nu este uşor să joci pe această căldură, dar este bine că am câştigat”, a declarat Halep, care a solicitat intervenția medicului după primul set și a continua jocul cu un bandaj la coapsa piciorului stâng. Pentru un loc în semifinale, sortiva în vârstă de 24 de ani se va duela cu fostul lider mondial Victoria Azarenka (Belarus), locul 20 WTA şi cap de serie nr. 20, antrenată de belgianul Wim Fissette, care a pregătit-o pe Halep anul trecut. Azarenka a câştigat ambele partide disputate până cu jucătoarea română, în 2012, în optimile de finală ale turneului de la Doha, scor 6-3, 6-1, şi în aceeaşi fază la Linz, scor 6-1, 6-1. Prin calificarea în sferturi, constănțeanca și-a asigurat un premiu de 410.975 de dolari şi cu 430 de puncte WTA.

TECĂU, ÎN SFERTURI LA DUBLU

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie nr. 3, s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu masculin, după ce a trecut în optimi de cuplul american alcătuit din Eric Butorac şi Scott Lipsky, cu scorul de 7-6 (7/3), 7-5, după o oră şi 26 de minute. Pentru un loc în semifinale, cei doi vor întâlni cuplul francez Pierre-Hugues Herbert şi Nicolas Mahut, cap de serie nr. 12. Tot în sferturi au acces Florin Mergea și indianul Rohan Bopanna, favoriţii nr. 6, care i-au învins pe favoriții nr. 9, Daniel Nestor (Canada) și Edouard Roger-Vasselin (Franţa), cu scorul de 6-7 (4/7), 6-4, 6-3, după două ore şi un minut. În faza următoare, Mergea şi Bopanna vor întâlni perechea formată din Dominic Inglot (Marea Britanie) şi Robert Lindstedt (Suedia). Calificarea în sferturi la dublu este recompensată cu 67.675 de dolari.

La dublu feminin, Irina-Camelia Begu și Raluca-Ioana Olaru au fost eliminate în optimi de cuplul taiwanez Yung-Jan Chan și Hao-Ching Chan, cap de serie nr. 9, cu scorul de 5-7, 6-1, 7-6 (7/4), după două ore şi 39 de minute de joc. Pentru performanța de la US Open, Begu şi Olaru vor primi 35.025 de dolari.

Halep şi Tecău nu au avut însă timp de sărbătorit, perechea constănţeană având programată câteva ore mai târziu partida din sferturile probei de dublu mixt împotriva cuplului format din Martina Hingis (Elveţia) și Leander Paes (India), cap de serie nr. 4.