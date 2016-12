Halep a ajuns în sferturi la Miami

Campioană la Indian Wells, Simona Halep își continuă seria succeselor și la turneul de categorie Premier Mandatory de la Miami, dotat cu premii în valoare totală de 5.381.235 de dolari, calificându-se în sferturile de finală ale competiției la capătul unui succes spectaculos obținut în fața italiencei Flavia Pennetta (Italia), locul 28 WTA şi cap de serie nr. 15. Tenismena constănțeană, locul 3 WTA și cap de serie nr. 3, s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5, după o oră şi 31 de minute, bifând astfel a 13-a victorie consecutivă în circuitul WTA. Sportiva în vârstă de 23 de ani a revenit senzațional în setul secund, cucerind cinci game-uri consecutive de la scorul de 5-2 în favoarea italiencei, și a obținut primul succes în fața Flaviei Pennetta, după ce pierduse de fiecare dată în precedentele trei întâlniri directe.

„A fost un meci foarte greu. În al doilea set, am fost condusă şi mi-am spus că joc slab, sunt foarte nervoasă şi trebuie să-mi relaxez corpul. Am intrat pe teren mai agresivă şi am lovit mingea mai adânc. Am încercat totul şi în final am câştigat. Sunt foarte fericită. Mi-aduc aminte un meci împotriva ei, la US Open, când m-a învins în turul al patrulea. Am fost foarte dezamăgită că am pierdut acel meci. Este o jucătoare dificilă, loveşte puternic şi este greu să joci împotriva ei. Aunci eram mai mult în spatele terenului, acum sunt mult mai agresivă, am mai multă încredere şi cred că am şanse la fiecare meci. Lupt şi vreau să câştig fiecare meci”, a spus Halep, care le-a mulțumit numeroșilor fani prezenți în tribune. Grație calificării în sferturi, constănțeanca și-a asigurat un cec în valoare de 112.270 de dolari şi cu 215 puncte WTA.

DUEL CU SLOANE STEPHENS

Pentru un loc în semifinale, Halep se va duela, în această seară, cu americanca Sloane Stephens, locul 45 WTA, scorul întâlnirilor directe fiind egal, 2-2. Constănțeanca a câștigat ultimul duel, anul trecut, în optimile de la Roland Garros, cu scorul de 6-4, 6-3. „Mă aştept la un meci greu. Este tânără şi are foarte multă putere în corp. Am şansa mea şi cu siguranţă voi lupta pentru ea. Meciul este deschis. Chiar dacă nu am câştigat pe hard împotriva ei, am încredere în mine, una care este foarte ridicată în acest moment. Am câştigat meciuri importante şi grele”, a declarat Halep. Dacă se va impune, favorita nr. 3 are șanse mari să dea piept în semifinale cu liderul clasamentului WTA, americanca Serena Williams.

Tot în această seară, constănțeanul Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer, favoriți nr. 4, vor juca în sferturile de finală ale probei de dublu împotriva perechii americane John Isner și Sam Querrey, după ce au trecut în optimi de cuplul columbian Juan Sebastian Cabal și Robert Farah, cu scorul de 6-7 (6/8), 6-3, 10-2, într-o oră şi 29 de minute. Pentru performanța de la Miami, Tecău şi Rojer și-au asigurat un cec în valoare de 36.770 de dolari şi 180 de puncte.