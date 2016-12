Halep a ajuns principala favorită la Roland Garros

Tenismena constănţeană Simona Halep, locul 4 WTA şi cap de serie nr. 4, a devenit cea mai bine clasată jucătoare rămasă în competiţie la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, după ce poloneza Agnieszka Radwanska, locul 3 WTA şi cap de serie nr. 3, a fost eliminată, vineri, în turul al treilea. Radwanska a fost învinsă, cu 6-4, 6-4, de croata Ajla Tomljanovic, după o oră şi 21 de minute de joc. Americanca Serena Williams, nr. 1 mondial, principala favorită şi deţinătoarea titlului, a fost eliminată, miercuri, în turul secund la Roland Garros, de Garbine Muguruza (Spania, locul 35 WTA), scor 6-2, 6-2. De asemenea, chinezoaica Na Li (2 WTA) a părăsit competiţia în primul tur, fiind învinsă, cu 7-5, 3-6, 6-1, de Kristina Mladenovic (Franţa, 103 WTA). Vineri, şi slovaca Dominika Cibulkova a fost eliminată în turul al treilea de australianca Samantha Stosur (18 WTA), scor 6-4, 6-4. Cibulkova, locul 10 WTA, a jucat în ianuarie finala de la Australian Open, fiind învinsă de chinezoaica Na Li.

În turul al doilea, Halep a învins-o joi, cu 6-2, 6-4, după o oră şi 19 minute, pe Heather Watson (Marea Britanie, 92 WTA). În turul al treilea, Halep o va întâlni, sâmbătă, pe Maria-Teresa Torro-Flor (Spania, 55 WTA), care a trecut în turul secund, cu 6-2, 2-6, 6-2, de Magdalena Rybarikova (Slovacia, 34 WTA). Şi Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 26 şi locul 26 WTA, va evolua sâmbătă în turul al treilea, urmând să o înfrunte pe Jelena Jankovic (Serbia), cap de serie nr. 6 şi locul 7 WTA.

HALEP NU MAI ARE PROBLEME DE SĂNĂTATE După victoria din turul secund, Halep a declarat că nu mai are probleme de sănătate, iar faptul că s-a retras din turneul de la Roma a ajutat-o să se refacă în totalitate după accidentarea suferită atunci. „Mă simt foarte bine aici, la Roland Garros. Sunt sută la sută pregătită din punct de vedere fizic. De aceea m-am retras de la Roma, ca să fiu sută la sută pregătită aici. Am avut două meciuri bune şi sunt fericită că am reuşit să le închei în două seturi, pentru că a fost un pic dificil. Am fost un pic nervoasă, dar am servit bine şi totul a fost în regulă. Este un pic de presiune pentru că sunt favorită, dar vreau să stau concentrată pe fiecare meci, pentru că, aici, fiecare meci este foarte greu. Trebuie să joc bine meci cu meci şi apoi voi vedea cât de departe pot să ajung. Nu mă gândesc la finală”, a spus Halep la conferinţa de presă organizată după calificarea ei în turul al treilea. La jumătatea lui mai, Halep s-a retras din turneul de la Roma din cauza unei probleme la muşchii abdominali, după ce s-a calificat în optimile de finală.

MERGEA - ÎN OPTIMI LA DUBLU Florin Mergea şi partenerul său croat, Martin Draganja, s-au calificat, vineri, în optimile de finală ale turneului de dublu de la Roland Garros, aceasta fiind cea mai bună performanţă la un Grand Slam pentru sportivul român clasat pe locul 51 în ierarhia ATP de dublu. Mergea şi Draganja i-au învins, cu 6-3, 6-4, pe Teimuraz Gabaşvili (Rusia) şi Mihail Kukuşkin (Kazahstan). În optimi, Mergea şi Draganja vor juca împotriva cuplului Feliciano Lopez / Jurgen Melzer (Spania / Austria). Calificarea în optimi le aduce învingătorilor din turul al doilea un premiu total de 31.000 de euro. Mergea se poate întâlni în sferturi cu fostul său partener Horia Tecău, de asemenea calificat în optimi, alături de olandezul Jean-Julien Rojer, favoriţi nr. 13. Pentru Mergea, aceasta este a treia participare la Roland Garros, după 2008 şi 2013, când a pierdut în primul, respectiv al doilea tur. Anul acesta, Mergea a jucat în turul secund la Australian Open.

NICULESCU, ELIMINATĂ Perechea Monica Niculescu / Klara Koukalova (România / Cehia), cap de serie nr. 14, a fost învinsă vineri, cu 1-6, 6-2, 6-4, de cuplul Andrea Petkovic / Magdalena Rybarikova (Germania / Slovacia), în turul al doilea al turneului de la Roland Garros. Echipele învinse în turul secund vor fi recompensate cu câte un premiu total în valoare de 17.000 de euro. În urma acestui rezultat, România mai este reprezentată pe tabloul de dublu la feminin doar de Irina-Camelia Begu, care, alături de Karin Knapp (Italia), va juca sâmbătă, tot în turul secund, cu perechea americană Raquel Kops-Jones / Abigail Spears, cap de serie nr. 6.