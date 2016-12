Halep a câştigat pentru prima oară un turneu WTA

După ce Horia Tecău a bifat trei finale consecutive la Wimbledon, tenisul de câmp constănţean a înregistrat o nouă performanţă majoră, de această dată în circuitul feminin. La nici 22 de ani, Simona Halep a câştigat, sâmbătă, primul său titlu WTA, impunându-se în turneul de la Nürnberg (Germania), dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari. Constănţeanca, cap de serie nr. 7 şi locul 58 WTA, a trecut, vineri, în semifinale, de Lucie Safarova (Cehia), locul 30 WTA şi a cincea favorită a competiţiei, cu 6-3, 0-6, 6-2, după o oră şi 52 de minute, iar sâmbătă a învins-o clar pe reprezentanta gazdelor, Andrea Petkovic, locul 103 WTA, cu 6-3, 6-3, după o oră şi 23 de minute de joc. Pentru Halep a fost a patra finală în carieră, după cele pierdute la Fes (Maroc), în 2010 şi 2011, şi la Bruxelles (Belgia), în 2012. Pentru această performanţă, Halep a obţinut 32.258 de euro şi 280 de puncte WTA.

La festivitatea de premiere, extrem de fericită, Simona Halep a mărturisit că nu va uita niciodată această victorie şi că este un sentiment incredibil să obţină un astfel de succes.

„Este o victorie frumoasă pentru mine şi un turneu frumos. Nu voi uita niciodată asta. Andrea m-a învins în România, acum câţiva ani, şi sunt fericită că am reuşit să o înving aici. A jucat foarte bine şi atmosfera a fost extraordinară. Este un sentiment incredibil să câştig primul meu titlu WTA”, a spus Halep, care a fost lăudată de adversara sa din finală. „Un lucru bun este că Simona m-a făcut să trec mai uşor peste înfrângere, deoarece a jucat incredibil. A jucat un meci aproape perfect, în special după ce şi-a găsit ritmul, la jumătatea primului set. Eu nu am jucat la nivel maxim, dar, chiar şi dacă aş fi evoluat astfel, ar fi fost foarte foarte dificil. Am mult respect pentru felul în care a jucat împotriva mea. A meritat pe deplin să câştige”, a spus Petkovic.

Halep este a opta sportivă din România câştigătoare a unui turneu WTA, după Virginia Ruzici, Irina Spîrlea, Ruxandra Dragomir Ilie, Sorana Cîrstea, Alexandra Dulgheru, Irina-Camelia Begu şi Monica Niculescu.

SUCCES ROMÂNESC ŞI LA DUBLU. Şi proba de dublu a turneului de la Nürnberg a avut printre câştigătoare o reprezentantă a României. Astfel, perechea formată din Raluca-Ioana Olaru şi Valeria Solovieva (Rusia) a câştigat, sâmbătă, finala, după ce s-a impus în faţa principalelor favorite Anna-Lena Groenefeld (Germania) şi Kveta Peschke (Cehia), cu 2-6, 7-6, 11-9, după o oră şi 52 de minute de joc. Pentru acest succes, Olaru şi Solovieva au obţinut un cec de 9.274 de euro şi 280 de puncte WTA.