Halep a cedat în fața Serenei Williams, în sferturile de finală

Ajunsă în sferturile de finală la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, tenismena constănțeană Simona Halep, locul 5 WTA și cap de serie nr. 5, a avut din nou ocazia să se dueleze cu liderul incontestabil al ierarhiei mondiale în ultimii ani, americanca Serena Williams. Partida, disputată pe arena centrală de la Flushing Meadows, „Arthur Ashe”, în noaptea de miercuri spre joi, a fost una de nivel înalt, printre cele mai spectaculoase de la actuala ediție. Aflată în drumul către stabilirea unor noi recorduri în tenisul mondial feminin, Serena Williams a început în forță și a câștigat fără mari probleme primul set, dar sportiva în vârstă de 24 de ani a revenit în joc în setul secund și a egalat situația, la capătul unei prestații aproape perfecte. Setul final a fost decis de serviciul impecabil al americancei, care s-a impus în cele din urmă cu 6-2, 4-6, 6-2, după două ore și 14 minute.

La final, cele două au părăsit terenul cu zâmbetul pe buze, iar Halep a mărturisit că a fost cel mai bun meci al său împotriva Serenei Williams, chiar dacă a pierdut. „Cred că acesta este cel mai bun meci pe care l-am jucat vreodată împotriva ei. Am simțit că sunt foarte aproape și am avut șanse să câștig. E un lucru bun și îl privesc cu încredere. Am jucat bine. Aș fi putut juca mai bine momentele în care am avut oportunități, dar cred că nivelul a fost destul de înalt. Sunt mulțumită de felul în care am luptat până la sfârșit. Serena este cea mai bună jucătoare, iar serviciul său a fost incredibil. A fost dificil. Sunt un pic tristă, dar trebuie să iau lucrurile pozitive, pentru că am viitorul în față”, a spus constănțeanca, adăugând că jocul său a fost mai bun decât la ediția precedentă, când a ajuns în semifinale: „Mă simt, cu siguranță, mai bine, pentru că am jucat mult mai bine față de anul trecut. Semifinalele sunt mai bune decât sferturile, dar sunt lucruri diferite. Anul trecut nu am jucat bine în semifinală, iar anul acesta am pierdut în sferturi, dar am dat tot ce am putut”. Pentru prezența în semifinale, Halep va primi un cec în valoare de 450.000 de dolari și 430 de puncte WTA.

LĂUDATĂ DE SERENA

După ce a bifat a 309-a victorie într-un meci de Mare Șlem, un record absolut în tenisul mondial, Serena Williams a declarat că se bucură că a fost pusă la încercare de Halep. „Mă simt extraordinar. Mă bucur că am fost pusă la încercare. Cel mai bun lucru este că simt că nivelul ei a crescut în setul al doilea, dar am avut șanse de care nu am profitat. Din acest lucru, trag concluzia că puteam juca mai bine în setul al doilea și poate reușeam să câștig în două seturi”, a explicat americanca. Tenismena în vârstă de 33 de ani încearcă să câștige al 23-lea titlu de Mare Șlem din carieră, un nou record în era open. Serena Williams este la egalitate cu germanca Steffi Graf și la două titluri de performanța australiencei Margaret Court, 24 titluri obținute înaintea erei open. Laude pentru Halep au venit și din partea celebrului antrenor american Nick Bollettieri, în vârstă de 85 ani, într-o postare pe Twitter, acesta fiind convins că tenismena constănțeană va avea ocazia de a câștiga titluri de Mare Șlem de-a lungul carierei.

