Halep a cucerit trofeul la București

Tenismena constănțeană Simona Halep a câștigat pentru a doua oară în carieră trofeul la turneul BRD Bucharest Open, dotat cu premii în valoare totală de 226.750 dolari și desfășurat la Arenele BNR din capitală, după ce reușise aceeași performanță în urmă cu doi ani. Sportiva în vârstă de 24 de ani, principală favorită, s-a impus fără drept de apel în finala disputată duminică în fața letonei Anastasija Sevastova, locul 66 WTA și cap de serie nr. 7, cu scorul de 6-0, 6-0, după doar 47 de minute de joc. „Vreau să mulțumesc publicului. La fiecare meci a fost tribuna plină și am jucat cu mare drag și cu bucurie în suflet. Mai frumos decât să ridic trofeul acasă nu se poate și sper să o fac și în anii următori”, a spus Halep. Victoria de la București i-a adus un cec în valoare de 43.000 de dolari și 280 de puncte WTA, însă nu și o urcare în ierarhia mondială, unde va rămâne pe locul 5.

Pentru Halep este al 13-lea titlu WTA cucerit în întreaga sa carieră și al doilea din acest an, precedentele fiind câștigate în 2013 (Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia), în 2014 (Doha, București), în 2015 (Shenzhen, Dubai, Indian Wells) și în 2016 (Madrid). În plus, constănțeanca a mai disputat alte opt finale, în 2010 (Fes), în 2011 (Fes), în 2012 (Bruxelles), în 2014 (Madrid, Roland Garros, Turneul Campioanelor), în 2015 (Toronto, Cincinnati).

Învinsa din finală va fi răsplătită cu un cec în valoare de 21.400 de dolari și 180 de puncte WTA. „O felicit pe Simona, care este una dintre cele mai bune jucătoare din lume. Îmi pare rău că nu a fost o finală mai echilibrată, dar ne vom mai întâlni și sper să-mi iau revanșa”, a declarat Sevastova.

