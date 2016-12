Halep a debutat în forță la Turneul Campioanelor

Aflată la a doua participare consecutivă la Turneul Campioanelor, Simona Halep a început perfect competiția ce are loc la Singapore, impunându-se duminică, fără drept de apel, în prima dispută din Grupa Roșie, cu scorul de 6-0, 6-3, în fața italiencei Flavia Pennetta, locul 8 WTA, după doar o oră şi 11 minute. Sportiva în vârstă de 24 de ani și-a luat astfel revanșa, după ce pierduse în fața lui Pennetta în semifinale la US Open, cu scorul de 1-6, 3-6. „Am început bine, am jucat agresiv, am jucat inteligent, rapid, mai ales că am amintiri frumoase de anul trecut. Ştiam că meciurile cu Flavia sunt grele, ne-am întâlnit şi în semifinale la US Open. Nouă, jucătoarelor, ne place foarte mult la acest turneu, iar eu am venit cu încredere şi vreau să joc cel mai bun tenis al meu. Vreau să mă bucur de tenis şi vă mulţumesc că veniţi să ne încurajaţi”, a declarat Halep, la finalul partidei. În urma acestui succes, tenismena constănțeană este pe primul loc în grupă, asigurându-și totodată un cec de 304.000 de dolari şi 370 de puncte WTA, cu condiţia să joace toate partidele din grupă. Halep va disputa următorul meci din grupă marți, împotriva rusoaicei Maria Șarapova, locul 3 WTA.

LĂUDATĂ DE PRESA INTERNAȚIONALĂ

Prestaţia lui Halep a fost remarcată de presa sportivă de pe întreg mapamondul. „Pennetta nu a avut nicio şansă în meciul cu Simona Halep, care a câștigat fără drept de apel, duminică, în debutul Turneului Campioanelor. Românca s-a impus în primul set în jumătate de oră, scor 6-0. Flavia a încercat să revină în setul doi, dar a cedat mental şi în final s-a predat”, a scris cotidianul italian „Gazzetta dello Sport”. „Românca, a cărei formă nu o ştiam exact, având în vedere că a avut turnee marcate de accidentări, a fost expeditivă şi a preluat conducerea Grupei Roşii”, au notat jurnaliștii francezi de la „L'Equipe”. „Halep a câştigat primul ei meci la Singapore şi a obţinut o răzbunare rapidă împotriva celei care a învins-o la US Open”, a scris wtatennis.com, în timp ce presa spaniolă a conchis că Halep a fost de neoprit şi i-a aplicat o înfrângere dură Flaviei Pennetta, într-un meci în care italianca a părut „sufocată” de importanţa turneului la care participă, iar românca a revenit la cea mai bună versiune a ei.

În a doua partidă din prima rundă a Grupei Roşii, disputată tot duminică, rusoaica Maria Şarapova, locul 3 WTA, a trecut de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 6 WTA, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4. Luni sunt programate meciurile din Grupa Albă: Garbine Muguruza (Spania, locul 4 WTA) - Lucie Safarova (Cehia, locul 9 WTA) și Petra Kvitova (Cehia, locul 5 WTA) - Angelique Kerber (locul 7 WTA).

