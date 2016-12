Halep: A fost incredibil să joc cu președintele țării în tribună

Simona Halep a declarat, astăzi , după victoria în fața jucătoarei spaniole Silva Soler-Espinosa, că a fost incredibil să joace cu președintele țării, Klaus Iohannis, în tribună. Halep, ocupanta locului 3 în ierarhia mondială a tenisului feminin, a spus că șeful statului a fost în cabina jucătoarelor, unde le-a strâns mâna și le-a urat succes în meciul cu Spania. "A venit dânsul la noi, m-a felicitat, am dat mâna cu dânsul, a fost un moment emoționat. Sper să mai fie ocazii să mai vină la meciuri de tenis și să ne susțină. A fost incredibil să joc cu președintele țării în tribună", a precizat Halep. Ea a mai spus că a început mai greu meciul cu Silva Soler-Espinosa pentru că a fost emoționată după intonarea imnului național și pentru că șeful statului se afla în tribună. "A fost foarte greu la început de meci, am avut emoții mari, fiind aici și domnul președinte și alte mari personalități. Cântând imnul am fost emoționată așa că am încercat să-mi relaxez corpul mintea și să joc ceea ce știu. Am făcut un meci bun și chiar mă bucur că am terminat repede", a adăugat Halep. Simona Halep a învins-o pe Silvia Soler-Espinosa, cu 6-2, 6-1, și a adus primul punct României în meciul cu Spania, sâmbătă, pe Patinoarul ''Dunărea'' din Galați, în primul tur al Grupei Mondiale II a competiției feminine de tenis pe echipe Fed Cup.