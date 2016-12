Halep a luptat pentru calificarea în sferturi la Melbourne

Constănţeanca Simona Halep şi-a egalat cea mai bună performanţă din carieră la un turneu de Mare Şlem, reuşind să acceadă în optimile de finală de la Australian Open, după ce anul trecut atinsese aceeaşi fază a competiţiei la US Open. Tenismena în vârstă de 22 de ani a eliminat-o în turul al treilea al întrecerii de la Melbourne pe Zarina Dias (Kazahstan), locul 152 WTA, jucătoare venită din calificări şi aflată pentru prima oară pe tabloul principal al unui turneu de Mare Şlem, cu 6-1, 6-4. „Am făcut un meci bun, chiar dacă nu am jucat la cel mai înalt nivel al meu, şi sunt foarte fericită că am câştigat. Nu ştiam nimic despre adversară înainte de joc şi am fost un pic incomodată şi de diferenţa mare de temperatură faţă de precedenta partidă disputată la Melbourne. În urmă cu două zile a fost extrem de cald, însă, de această dată, temperatura a fost una normală. Am greşit mult pe primul serviciu, din cauza vântului destul de puternic, dar cel mai important este că m-am calificat mai departe”, a spus Halep la finalul jocului. Calificarea în optimi i-a deschis sportivei din oraşul de la malul mării drumul către Top 10 WTA, ţinând cont că ocupanta locului 10 în ierarhia mondială, daneza Carolina Wozniacki, a fost eliminată în turul al treilea. Totuşi, constănţeanca ar putea fi depăşită de Ana Ivanovic, dacă ajunge în finală, sau de Sloane Stephens, Dominika Cibulkova, Flavia Pennetta sau Eugenie Bouchard, doar dacă una dintre ele se impune la Melbourne. Dacă va intra în primele zece jucătoare ale lumii, Halep ar deveni ar treia româncă din istorie cu această performanţă, după o pauză de 17 ani, după Virginia Ruzici (locul 8, în 1979) şi Irina Spîrlea (locul 7, în 1997).

În noaptea de duminică spre luni, Halep a jucat calificarea în sferturi împotriva sârboaicei Jelena Jankovic, cap de serie nr. 8, sportivă pregătită de Andrei Mlendea, fostul antrenor al româncei. Cele două s-au mai întâlnit în trei rânduri, constănţeanca impunându-se de două ori, de fiecare dată pe zgură, în timp ce fostul lider mondial a câştigat pe hard. „Ştiu că Jankovic este o jucătoare foarte puternică, însă, ultima oară când am întâlnit-o, am reuşit să câştig. Acest lucru îmi dă încredere în mine şi sunt pregătită să fac un meci bun. Vreau să joc relaxată, aşa cum am făcut-o anul trecut, şi să fiu agresivă pe teren”, a fost Halep.

TECĂU, VICTORIE LA MIXT Eliminat din proba de dublu, constănţeanul Horia Tecău, care a împlinit ieri 29 de ani, s-a calificat în turul secund al probei de dublu mixt, unde face pereche cu indianca Sania Mirza. Cei doi, favoriţi nr. 6, s-au impus, în runda inaugurală, în disputa cu dublul format din Robert Lindstedt (Suedia) şi Hao-Ching Chan (Taiwan), cu 4-6, 7-6 (7/3), 10-8. Tecău şi Mirza au jucat în noaptea de duminică spre luni pentru un loc în sferturi, cu perechea alcătuită din Anastasia Rodionova (Australia) şi Colin Fleming (Marea Britanie).

În schimb, la dublu masculin, Florin Mergea şi Oliver Marach (Austria) au fost învinşi în turul secund de perechea spaniolă Pablo Carreno Busta / Guillermo Garcia-Lopez, cu 7-6 (7/3), 6-3, în timp ce, la dublu feminin, Monica Niculescu şi Klara Zakopalova (Cehia) au cedat în aceeaşi fază a întrecerii în faţa favoritelor nr. 6, perechea Cara Black (Zimbabwe) / Sania Mirza (India), cu 7-5, 6-1.