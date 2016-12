Halep a ratat finala la BCR Ladies Open Romania

Constănţeanca Simona Halep a pierdut, ieri, în semifinalele celui mai puternic turneu de tenis feminin organizat în ţara noastră, BCR Ladies Open Romania, dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de dolari şi organizat pe terenurile Academiei de Tenis Herăstrău din Bucureşti. Principala favorită a întrecerii a cedat clar în disputa cu Laura Pous-Tio (Spania), cap de serie nr. 5, cea care o eliminase în sferturi pe Sorana Cîrstea. Primul set a fost unul dezastruos pentru sportiva în vârstă de 19 ani, pregătită de antrenorul Firicel Tomai, care nu a câştigat nici măcar un game. Nici începutul celui de-al doilea set nu i-a fost favorabil, astfel că iberica s-a impus în cele din urmă cu un sec 6-0, 6-3. “Am fost destul de agitată pe tot parcursul partidei şi nu am reuşit să fac jocul meu obişnuit. Adversara m-a surprins pentru că a rupt des ritmul prin scurtele cu două mâini şi s-a văzut că este o jucătoare de valoare. Am intrat în teren cu două variante, ori să dau tare în minge şi să caut punctul decisiv, ori să joc departe de ea şi un pic mai moale, aşa cum am făcut în setul secund, dar mingile înalte m-au deranjat foarte tare. Din păcate, m-am trezit prea târziu, dar asta este situaţia. Am luptat până la ultima minge şi îmi pare rău că nu am reuşit să intru în finală”, a spus Halep, care a adunat 80 de puncte WTA. În cealaltă semifinală, Irina Begu, cap de serie nr. 2, a trecut de Carla Suarez-Navarro (Spania), favorita nr. 6, cu 6-4, 7-5.