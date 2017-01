Halep a revenit în țară

După ce a ajuns pentru a doua oară consecutiv în sferturile de finală ale primului turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open, Simona Halep s-a întors, ieri, în țară, unde se va pregăti pentru meciul pe care echipa României îl va juca împotriva Spaniei, în Cupa Fed, la Galați, săptămâna viitoare, la 7 și 8 februarie. Tenismena constănțeană, care a fost așteptată la Aeroportul „Henri Coandă” din București de mai mulți fani îmbrăcați cu tricouri purtând inscripția „Halepeno”, a declarat că nu este dezamăgită de ratarea calificării în semifinale. „Nu sunt deloc dezamăgită şi nu cred că am de ce. Un sfert de finală de Mare Șlem este un rezultat bun, cu care pot să mă mândresc, deoarece nimeni din România nu a mai făcut sferturi de vreo zece ani. Este al doilea an la rând şi sunt foarte mândră de ceea ce am jucat acolo şi de ce am realizat şi la Shenzhen. A fost o zi proastă, ea a jucat bine, a jucat un tenis diferit, pentru că nu mă aşteptam să joace aşa tare, mă aşteptam să joace mai moale. M-a încurcat mult şi a bătut. Are meritul victoriei. Nu întotdeauana ai o zi bună”, a declarat Halep. Jucătoarea clasată pe locul 3 WTA a adăugat că este mulţumită de cum a decurs în acest debut de sezon colaborarea cu antrenorul Victor Ioniţă. „Eu zic că merge foarte bine colaborarea cu Victor Ioniţă, am o echipă bună, sunt fericită cu echipa mea şi am avut un start bun. Aşa că am încredere că aşa va fi în viitor”, a spus Halep, care a mărturisit că-și dorește să câştige un turneu de Mare Șlem: „Îmi doresc să câştig în cariera mea un Mare Șlem, dar nu am spus niciodată că mă duc şi chiar pe ăsta îl câştig. Merg la fiecare turneu să joc tot ce pot, să văd ce pot şi voi vedea dacă voi reuşi vreodată să câştig”.