Halep, ameninţată cu moartea

Si ce ai vrea sa scrie in dreptul tarii ei cand joaca in meciurile WTA??? Cati aud de Romania acum datorita ei??? Si de ce ar trebui sa fie prezenta la Fed Cup, o competitie care nu intereseaza pe nimeni, fara istoric, fara relevanta? Datoreaza cuiva prezenta acolo, a contribuit statul roman la performantele ei, ori au facut ceva concetatenii pentru a-i sprijini cariera? Este nr. 2 in lume numai gratie muncii si talentului ei (chiar asa, in ce sport ori alt domeniu mai avem vreun roman nr 2 in lume?? acum cand totul e praf si pulbere?) Bravo Simona si hai cu turneul de la Stuttgart!!