Halep, criticată dur de Drăgulescu

Desemnarea gimnastei constănţene Cătălina Ponor, triplă campioană olimpică, drept portdrapel al delegaţiei României la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, care vor avea loc în perioada 5-21 august, a încins atmosfera între sportivii de top din România. Declaraţia tenismenei constănţene Simona Halep, conform căreia se aştepta ca ea sau handbalista Cristina Neagu să primească această onoare, a fost aspru criticată de gimnastul Marian Drăgulescu, care s-a numărat şi el printre propunerile de a fi portdrapel. “Pentru cei care nu ştiu, Cătălina Ponor este portdrapelul României la Rio. Ea este triplă campioană olimpică, asta însemnând doar o parte a palmaresului ei. Citez Simona Halep: „Şi eu mă gândeam că voi fi eu sau Cristina Neagu. Cred că Neagu merita, din punctul meu de vedere, dar decizia a fost luată. O felicit şi pe Cătălina Ponor, pentru că este o mare onoare să fii portdrapel la Rio“. Am tot respectul pentru Simona, dar această declaraţie mi se pare jignitoare la adresa mea, a Cătălinei şi a celorlalţi sportivi care au adus României medalii europene, mondiale şi olimpice!!! Onoarea revine celei care a câştigat cele mai multe medalii pentru România, nu celei care a câştigat cei mai mulţi bani şi nu a adus nicio medalie acestei naţiuni. Îţi sugerez, Simona, să participi şi tu la Rio 2016 şi să vezi cât de greu se câştigă o medalie pentru România şi cu siguranţă vei aprecia mai mult sportivii care au câştigat mai multe medalii la olimpiade, mondiale şi europene. Aşadar, Halep şi Neagu mai au mult de confirmat pentru a avea asemenea pretenţii! Părerea mea... Scuze dacă am jignit pe cineva, dar am impresia că doar două sportive are România, şi nu este aşa!!!”, a scris Drăgulescu pe contul său de Facebook. Ulterior, acesta a revenit asupra postării şi a eliminat părţile dure, care se refereau la partea financiară. În vârstă de 35 de ani, Drăgulescu are un palmares impresionant, fiind triplu medaliat olimpic şi multiplu campion mondial şi european.

În schimb, Cristina Neagu, desemnată în acest an pentru a doua oară în carieră drept cea mai bună handbalistă din lume, a avut o reacție mult mai normală și civilizată. „Cătălina este o mare campioană şi sunt sigură că se bucură enorm că poate să ducă drapelul României la Rio. Eu cred că sunt mulţi campioni în România care participă la Olimpiadă şi care şi-ar fi dorit să facă lucrul acesta. Eu sunt unul dintre oamenii care şi-au dorit să facă lucrul acesta, n-am ascuns-o atunci când m-aţi întrebat, însă eu nu vreau să intru într-o polemică din punctul ăsta de vedere. Din punctul meu de vedere, e super OK. Dacă COSR-ul a decis aşa, eu merg la Rio să joc handbal, să-mi fac treaba cât mai bine pentru echipa României”, a declarat Neagu.

