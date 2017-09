Halep, cu gândul la prima poziţie WTA

În clasamentul WTA dat publicităţii luni, tenismena constănțeană Simona Halep îşi păstrează poziţia secundă, cu 5.965 de puncte, însă diferenţa faţă de primul loc, pe care se află Garbine Muguruza (Spania), a cescut la 150 de puncte. Halep se menţine pe locul 2 și în ierarhia „Race to Singapore” , care contează pentru Turneul Campioanelor, cu 5.025p, tot după Muguruza, care are 5.491p.

În Top 100 WTA, Sorana Cîrstea a avansat şase locuri, fiind acum pe 46, cu 1.166p, Irina Begu a urcat şi ea, un loc, pe 54, cu 1.078p, iar Monica Niculescu a coborât nouă poziţii, ajungând pe 65, cu 871p.

În Top 200 WTA, sportivele noastre se află pe următoarele poziții: 105 (106). Mihaela Buzărnescu 605p - cel mai bun loc pe care l-a ocupat vreodată în carieră, 116 (118). Ana Bogdan 528p, 128 (129). Patricia Maria Ţig 473p, 156 (167). Alexandra Cadanţu 366p, 157 (128). Patricia Maria Ţig 364p, 192 (192). Alexandra Dulgheru 287p, 195 (174). Irina Bara 283p.

La dublu, în Top 100 sunt trei tenismene tricolore: 20 (19). Monica Niculescu 3.200p, 32 (33). Raluca-Ioana Olaru 2.160p, 46 (45). Irina Begu 1.676p.

OBIECTIVUL SIMONEI HALEP

Simona Halep a declarat, într-un interviu acordat site-ului WTA, că obiectivul său din acest final de sezon este să urce, în premieră, pe primul loc în clasamentul mondial, dar a recunoscut că trebuie să câştige măcar un titlu pentru a reuşi. Până acum, Halep a ratat patru şanse de a ajunge pe prima poziţie WTA.

„Am ales să joc la Wuhan pentru că este un turneu mare şi aveam nevoie de un pic de odihnă după sezonul american al US Open. Aşa am făcut în fiecare an şi am venit aici la primul turneu (n.r. - al sezonului asiatic), iar după acesta voi merge la Beijing. Sper să mă descurc mai bine decât anul trecut, dar nu o să fie uşor, pentru că tabloul este dificil. Vreau să dau tot ce am mai bun la fiecare meci şi să mă gândesc numai la jocul meu şi nu la rezultat. Simt un pic de oboseală, ne apropiem de finalul sezonului, dar încă am destulă energie să joc, să concurez. Sunt bucuroasă că sunt sănătoasă, nimic nu mă deranjează, trebuie să fiu concentrată la fiecare meci şi să joc cât de bine pot. Mai am un obiectiv anul acesta, să devin numărul unu mondial. Ştiu că sunt aproape, dar departe în acelaşi timp. Ştiu că trebuie să câştig ceva ca să ajung acolo. Încerc să nu mă gândesc la rezultate şi la acest obiectiv, dar bineînţeles că e în mintea mea în fiecare zi şi lucrez pentru asta din greu”, a declarat Halep pentru site-ul WTA.