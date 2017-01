Halep debutează azi la BRD Bucharest Open

După un sezon de senzaţie, în care a bifat finala la Roland Garros şi semifinala la Wimbledon, Simona Halep va juca pentru prima oară în faţa spectatorilor români la un turneu WTA. Tenismena constănţeană debutează azi la prima ediţie a BRD Bucharest Open, competiţie dotată cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari şi găzduită de Arenele BNR din Bucureşti. Principală favorită a turneului, sportiva în vârstă de 22 de ani are parte de un meci facil în runda inaugurală, urmând să se dueleze cu olandeza Indy de Vroome, în vârstă de 18 ani, locul 190 WTA, ajunsă pe tabloul principal din postura de „lucky loser“, după retragerea franţuzoaicei Kristina Mladenovic. Clasată pe locul 3 în ierarhia mondială, Halep trebuie să câştige turneul de la Bucureşti pentru a-şi apăra punctele obţinute anul trecut, când competiţia a avut loc la Budapesta, dar şi a rămâne în cursa pentru locul secund în clasamentul WTA. În plus, constănţeanca speră să-şi menţină seria victorioasă începută în urmă cu un an, mai ales că este aproape să semneze un contract de reprezentare cu cea mai importantă companie de management sportiv, IMG World, care colaborează şi cu alte nume mari din tenisul mondial, printre care Novak Djokovic şi Maria Şarapova. Tot azi vor juca în prima rundă, la BRD Bucharest Open, Irina Begu (locul 64 WTA), care o va întâlni pe olandeza Kiki Bertens (locul 85 WTA), jucătoare venită din calificări, şi Alexandru Dulgheru (locul 98 WTA), care va evolua împotriva favoritei nr. 2, italianca Roberta Vinci (locul 24 WTA).

CADANŢU ŞI OLARU, ELIMINATE. După ce luni, în prima zi a turneului, Monica Niculescu şi Cristina Dinu s-au calificat în turul secund, ieri a fost ziua înfrângerilor pentru românce la BRD Bucharest Open. Alexandra Cadanţu, locul 97 WTA, a fost învinsă, cu 6-3, 6-2, de sportiva cehă Petra Cetkovska, locul 78 WTA şi cap de serie nr. 7, iar Raluca Olaru, locul 887 WTA, beneficiara unui wild-card, a fost învinsă, cu 6-1, 6-3, de sportiva italiană Karin Knapp, locul 67 WTA şi cap de serie nr. 4. Pentru prezenţa în primul tur la Bucureşti, Cadanţu şi Olaru vor primi câte un cec de 1.925 de dolari şi câte un punct WTA.