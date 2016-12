Halep, eliminată în primul tur la Wimbledon

Semifinalistă la ediţia precedentă, Simona Halep a fost eliminată ieri în runda inaugurală la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam, confirmând forma slabă prin care trece în ultima perioadă. Cap de serie nr. 3 şi locul 3 WTA, tenismena constănţeană a pierdut surprinzător în faţa slovacei Jana Cepelova, aflată pe locul 106 WTA, cu scorul de 5-7, 6-4, 6-3, după două ore şi 15 minute de joc. Sportiva în vârstă de 24 de ani a cerut intervenţia medicului pentru o accidentare la picior în timpul primului set, acuzând probleme la unghia unui deget de la piciorul stâng. Meciul a fost întrerupt peste zece minute, pentru că medicul a ajuns cu întârziere pe terenul numărul 1 de la All England Tennis Club, pe care se dispută partida. În plus, constănţeanca s-a mai plâns de dureri la încheietura mâinii drepte, dar, chiar şi aşa, a reuşit să se impună în primul set. Din păcate, Halep nu a repetat evoluţia bună şi în următoarele două seturi, serviciul a trădat-o şi a pierdut în faţa unei jucătoare care nu câştigase decât un meci în acest an. Nu a ajutat-o nici măcar prezenţa în aceeaşi lojă de pe terenul 1 de la All England Club a unui grup de susţinători format din tatăl ei, Stere Halep, impresarul Virginia Ruzici, noul antrenor, Daniel Dobre, şi preparatorul fizic Teo Cercel. În urma acestei înfrângeri, Halep, care nu a mai pierdut în primul tur al unui Grand Slam de la ediţia 2013 a turneului de la Roland Garros, poate coborî până pe locul 6 WTA. Pentru prezenţa la Wimbledon, constănţeanca va primi 10 de puncte WTA şi un premiu de 29.000 de lire sterline. Nici Cristina-Andreea Mitu, locul 71 WTA, nu a trecut de primul tur, cedând în faţa unei sportive mai slab cotate, Olga Govorţova (Belarus), poziţia 122 în ierarhia mondială, cu scorul de 6-1, 6-1, după 52 de minute. În schimb, Monica Niculescu, locul 48 WTA, s-a calificat în turul secund, după ce a învins-o pe Monica Puig (Puerto Rico), poziţia 91 în ierarhia mondială, cu scorul de 5-7, 6-3, 6-1, după o oră şi 57 de minute, şi o va întâlni în faza următoare pe Jana Cepelova, cea care a învins-o pe Halep. Pentru calificarea în turul secund, Niculescu va primi 70 de puncte WTA şi un cec în valoare de 47.000 de lire sterline.

BEGU, PAS ÎN TURUL SECUND

În prima zi a turneului de la Londra, luni, Irina-Camelia Begu, locul 31 WTA şi favorită nr. 29, aflată pentru prima oară în carieră în postura de cap de serie al unui turneu de Grand Slam, și-a respectat statutul și s-a calificat în turul secund al competiției de la Wimbledon, după ce a învins-o, în primul tur, pe sportiva rusă Daria Gavrilova, locul 39 WTA, cu scorul de 7-6 (8/6), 6-1, la capătul unui meci care a durat o oră şi 25 de minute. Tenismena tricoloră și-a asigurat astfel un cec în valoare de 47.000 de lire sterline şi 70 de puncte WTA. În turul secund, Begu o va întâlni pe ucraineanca Lesia Tsurenko, locul 68 WTA, care a trecut în primul tur de americanca Nicole Gibbs, locul 103 WTA, cu scorul de 6-3, 6-3.

Tot în turul secund, dar în proba de dublu, a ajuns și perechea formată din Florin Mergea și indianul Rohan Bopanna, desemnată cap de serie nr. 2. Cei doi au învins, în primul tur, dublul format din Tim Smyczek (SUA) și Jiri Vesely (Cehia), cu scorul de 6-3, 7-6 (7/1), 6-1. Mergea şi Bopanna vor juca în faza următoare împotriva învingătorilor din meciul dintre Radek Stepanek / Mihail Iujnîi (Cehia / Rusia) și Thomaz Belluci / Guillermo Duran (Brazilia / Argentina). Dublu câștigător în proba de dublu la Wimbledon la nivel de juniori, alături de constănțeanul Horia Tecău, Mergea a înregistrat astfel cea mai bună performanță la turneul de la Londra la nivel de seniori, asigurându-și și un premiu în valoare de 13.750 de lire sterline.

Azi va intra în luptă și perechea formată din constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer, favoriți nr. 4, care va juca în primul tur al probei de dublu împotriva cuplului alcătuit din Lukas Rosol (Cehia) şi Martin Klizan (Slovacia).