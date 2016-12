Halep, favorită pe iarba londoneză

Finalistă, în urmă cu o lună, la Roland Garros, Simona Halep străluceşte din nou la o competiție de Grand Slam, reuşind să se califice în premieră în optimile de finală ale celui mai prestigios turneu din lume, Wimbledon. Tenismena constănţeană, locul 3 WTA, face istorie pe iarba londoneză, devenind prima româncă prezentă în această fază a competiţiei după o pauză de 16 ani. Precedenta performanţă de acest gen i-a aparţinut Irinei Spîrlea, în 1998. În plus, sportiva în vârstă de 22 de ani este a treia tenismenă română din istorie care atinge faza optimilor în toate cele patru turnee de Grand Slam, după Virginia Ruzici, actualul ei manager, şi Irina Spîrlea.

Sâmbătă, constănţeanca a făcut o nouă demonstraţie de forţă şi a învins-o fără drept de apel pe elveţianca Belinda Bencic (locul 71 WTA), considerată urmaşa celebrei Martina Hingis. Cap de serie nr. 3, Halep a dominat categoric întâlnirea şi a fructificat 4 dintre cele 9 mingi de break, în timp ce adversara sa nu a reuşit să câştige pe serviciul constănţencei. Drept urmare, tenismena crescută în oraşul de la malul mării s-a impus cu 6-4, 6-1, după doar 70 de minute de joc, şi se pregăteşte să lupte mâine pentru un loc în sferturi. Adversară îi va fi Zarina Diyas (Kazakhstan, locul 72 WTA), care a eliminat-o surprinzător în turul al treilea pe rusoaica Vera Zvonareva, finalista din 2010, cu 7-6, 3-6, 6-3. Halep şi Diyas s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA, în turul al treilea al ediţiei din acest an a Australian Open, constănţeanca impunându-se cu 6-1, 6-4. Prin calificarea în optimi, Halep şi-a asigurat un cec în valoare de 117.000 de lire sterline.

PRINCIPALĂ FAVORITĂ. După prima săptămână de la Wimbledon, Halep a devenit principala candidată la câştigarea trofeului, primele două clasate în ierarhia mondială fiind deja eliminate. Astfel, liderul mondial Serena Williams a fost învins, sâmbătă, de franţuzoaica Alize Cornet, locul 24 WTA, cu 1-6, 6-3, 6-4, în timp ce locul 2 WTA, chinezoaica Na Li, a cedat, vineri, în duelul cu sportiva cehă Barbora Zahlavova Strycova, locul 43 WTA, cu 7-6, 7-6. „Nu pot spune că mă văd favorită la acest turneu. Sunt atâtea jucătoare bune care pot să mă învingă la Wimbledon, dar eu am încredere în şansa mea şi, bineînţeles, că în fiecare zi o să muncesc şi o să fiu concentrată ca să ajung în fazele finale. Mă simt bine pentru că am putut să ajung până aici, pentru că am trecut în a doua săptămână la Wimbledon, e un lucru foarte bun. Îmi dovedeşte că sunt la un nivel înalt şi destul de constantă”, a explicat constănţeanca. Dacă va ajunge în finală, Halep va stabili încă un record istoric, urmând să o devanseze pe Na Li şi să urce pe locul secund în clasamentul WTA.

TECĂU, CHINUIT DE PLOAIE. Din cauza vremii ploioase, organizatorii au fost nevoiţi să amâne mai multe meciuri programate sâmbătă, printre acestea aflându-se şi întâlnirea de dublu în care trebuia să evolueze constănţeanul Horia Tecău. Cum ieri a fost zi de pauză, triplul finalist de la Wimbledon este forţat să joace două partide azi. Astfel, Tecău şi partenerul său de dublu, olandezul Jean-Julien Rojer, favoriţi nr. 11, vor juca în turul secund la dublu împotriva cuplului Feliciano Lopez (Spania) şi Jurgen Melzer (Austria), urmând ca în cursul după-amiezii Tecău să intre pe teren în turul secund al probei de dublu mixt, împreună cu indianca Sania Mirza. Cei doi, favoriţi nr. 6, se vor duela cu dublul format din Mate Pavic (Croaţia) şi Bojana Jovanovski (Serbia).