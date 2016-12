Halep, favorită principală la New Haven

Organizatorii „Connecticut Open”, turneu de categorie Premier, programat în perioada 23-29 august și dotat cu premii în valoare totală de 710.000 de dolari, au anunţat jucătoarele care vor participa la ediţia din acest an, în vârful acestei liste figurând Simona Halep, locul 3 WTA şi câştigătoarea trofeului în 2013. Anul trecut, tenismena constănțeană a pierdut în turul al doilea, în faţa sportivei slovace Magdalena Rybarikova, cu scorul de 2-6, 6-4, 3-6. Înaintea turneului de la New Haven, Halep va participa la „Rogers Cup”, competiţie de categorie Premier 5, care va avea loc la Toronto, în perioada 10-16 august. Turneul canadian va fi primul la care va juca sportiva în vârstă de 24 de ani, după eliminarea suferită în primul tur la Wimbledon. „Am o motivaţie suplimentară, pentru că pe hard am câştigat cel mai mare titlu al meu, la Indian Wells, aşa că am încredere că pot juca un tenis bun acolo. Vin după o perioadă mai dificilă, în care am pierdut câteva meciuri, dar acum sunt bine, am avut o pauză şi sunt gata de a reveni. Am încredere, pentru că am învins-o pe Serena pe hard anul trecut, aşa că vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Halep.

Din Top 10 WTA, doar Petra Kvitova (Cehia, locul 5 WTA) va mai participa la New Haven (SUA), ea fiind câştigătoarea ediţiei de anul trecut. Alte şase jucătoare din Top 20 WTA şi-au anunţat prezenţa la „Connecticut Open”: Ekaterina Makarova (Rusia, locul 11 WTA), Karolina Pliskova (Cehia, locul 12 WTA), Timea Bacsinsky (Elveţia, locul 14 WTA), Elina Svitolina (Ucraina, locul 17 WTA), Madison Keys (SUA, locul 18 WTA) și Sara Errani (Italia, locul 20 WTA). După New Haven va începe US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care va avea loc în perioada 31 august - 13 septembrie.