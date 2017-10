Halep, fericită după primul succes în fața Șarapovei

Calificarea în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Beijing (China), dotat cu premii în valoare totală de 6.381.679 de dolari, a fost obținută de tenismena constănțeană Simona Halep în urma primei victorii din întâlnirile cu rusoaica Maria Șarapova. După șapte meciuri pierdute, Halep a trecut de Șarapova în două seturi, scor 6-2, 6-2, miercuri, în optimile de finală de la China Open, la capătul unei evoluții foarte bune, care a fost pe placul ocupantei poziției secunde în ierarhia WTA. „Cred că am jucat cel mai bun tenis împotriva ei. Am servit destul de bine şi munca depusă după US Open s-a observat acum. Este prima mea victorie în fața ei și vreau pur și simplu să mă bucur de acest moment. De multe ori când am jucat împotriva ei am simțit că pot s-o înving, dar nu s-a întâmplat. Sunt foarte fericită că am câștigat. Faptul că am bătut-o pentru prima dată face ca acest moment să fie special. Am văzut că, dacă sunt concentrată și am încredere în mine, pot da tot ce am mai bun. Am mai jucat așa și mai pot juca așa”, a declarat Halep. „Cred că a făcut un meci extraordinar, probabil cel mai bun jucat împotriva mea. Eu nu am fost în formă. A făcut toate lucrurile așa cum trebuie”, a spus Șarapova, care a suferit prima înfrângere în două seturi în acest an.

Și presa internațională a remarcat succesul Simonei Halep în partida cu Maria Șarapova, titlurile fiind sugestive: „Halep s-a răzbunat pe Şarapova” - Tennis World, „Nemiloasa Simona Halep o elimină pe Maria Şarapova de la China Open” - AFP, „Halep o învinge, în sfârşit, pe Maria Şarapova, obţinând o victorie zdrobitoare” - Eurosport

Pentru Simona Halep, turneul de la Beijing poate fi unul special, pentru că ar putea deveni numărul 1 mondial dacă va ajunge în finală, dar să nu joace cu Elina Svitolina (Ucraina, locul 3 WTA), sau dacă va câștiga turneul în cazul în care o va înfrunta în ultimul act pe Svitolina.

