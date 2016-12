Halep își păstrează locul 2 WTA

În ciuda faptului că s-a retras, săptămâna trecută, din turneul de la New Haven, din cauza unor probleme medicale, Simona Halep se menţine pe locul 2 în clasamentul WTA, cu 6.130 de puncte, după americanca Serena Williams (12.721p) și înaintea rusoaicei Maria Şarapova (6.035p). În plus, constănțeanca ocupă locul secund în ierarhia mondială a celor mai bune tenismene din acest an, cu 4.895p, după americanca Serena Williams, și își poate asigura, matematic, prezența la Turneul Campioanelor de la Singapore, dacă va ajunge cel puțin în turul al treilea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Sportiva în vârstă de 24 de ani debutează azi la competiția de la New York, întâlnind-o, în primul tur, pe neo-zeelandeza Marina Erakovic, locul 99 WTA.

Și Irina-Camelia Begu se menţine pe locul 28, cu 1.676p, iar celelalte reprezentante ale României în Top 100 WTA au coborât câte un loc. Astfel, Monica Niculescu a ajuns pe 41, cu 1.335p, Alexandra Dulgheru se află pe 52, cu 1.036p, iar Andreea Mitu este pe 75, cu 780 de puncte. Primele trei vor juca azi, în turul întâi de la US Open, după următorul program: Begu (cap de serie nr. 28) - Olga Govortsova (Belarus, 68 WTA), Dulgheru - Angelique Kerber (Germania, cap de serie nr. 11 și locul 11 WTA) și Niculescu - Alexandra Panova (Rusia, 132 WTA).

În Top 200 WTA se mai află Patricia Maria Ţig, în staționare pe locul 116, cu 513p, Sorana Cîrstea, în staționare pe locul 176, cu 286p, şi Ana Bogdan, câștigătoarea de la Mamaia, în staționare pe locul 184, cu 274p.

La dublu, toate româncele din Top 100 WTA au coborât câte o poziție: Begu pe 49, cu 1.580p, Raluca Olaru pe 53, cu 1.495p, şi Niculescu pe 61, cu 1.405p.

CINCI ROMÂNCE LA DUBLU, LA US OPEN

Ieri s-a stabilit „țintarul” probei feminine de dublu de la US Open, unde sunt prezente și cinci tenismene române. Dulgheru va face pereche cu americanca Christina McHale, iar în primul tur, cele două vor întâlni cuplul Yung-Jan Chan / Hao-Ching Chan (ambele Taiwan, cap de serie nr. 9). Begu şi Olaru vor înfrunta perechea Oksana Kalashnikova (Georgia) / Katalin Marosi (Ungaria), Mitu o va avea ca parteneră pe brazilianca Teliana Pereira, urmând ca în primul tur să joace cu favoritele nr. 3, Timea Babos (Ungaria) / Kristina Mladenovic (Franţa), în timp ce Niculescu şi ucraineanca Olga Savchuk vor întâlni perechea Shuko Aoyama (Japonia) / Renata Voracova (Cehia).