Halep, în faţa unui bonus de un milion de dolari

La capătul unui sezon fantastic, Simona Halep are şansa de a da lovitura la ultimul turneu al anului, Garanti Koza Tournament of Champions, care va avea loc în perioada 29 octombrie - 3 noiembrie, la Sofia (Bulgaria), fiind dotat cu premii în valoare totală de 750.000 de dolari. Constănţeanca este singura dintre cele opt participante care are şansa de a obţine bonusul de un milion de dolari oferit de organizatori dacă va reuşi să se impună în întrecerea din capitala Bulgariei. Conform regulamentului, suma se acordă sportivei care şi-a trecut în cont trei victorii la turneele din categoria International într-un singur sezon şi reuşeşte să obţină şi trofeul la Garanti Koza Tournament of Champions. Halep a îndeplinit deja prima condiţie, după ce a câştigat la Nürnberg (Germania), ‘s-Hertogenbosch (Olanda) şi Budapesta (Ungaria). În plus, sportiva în vârstă de 22 de ani este principala favorită la turneul de la Sofia, în absenţa italiencei Roberta Vinci, care în aceeaşi săptămână va juca în finala Fed Cup, Italia - Rusia. „Este un an incredibil pentru mine şi mă voi bucura de fiecare clipă. Acum mă concentrez sută la sută pe Turneul Campioanelor de la Sofia. Va fi un turneu special pentru mine şi sunt pregătită să-l abordez foarte serios. Sper să ating nivelul maxim de joc acolo”, a spus Halep. Constănţeanca se va pregăti la Bucureşti până sâmbătă, când va pleca la Sofia.

PREMII MARI. Celelalte participante din turneul de la Sofia sunt Samantha Stosur (19 WTA), Elena Vesnina (25 WTA), Maria Kirilenko (18 WTA), Alize Cornet (27 WTA), Lucie Safarova (29 WTA), Ana Ivanovic (16 WTA) şi Ţvetana Pironkova (99 WTA). Cele opt sportive vor fi împărţite în două grupe, primele două clasate urmând să se califice în semifinale. Competiţia oferă premii importante, dar şi multe puncte în clasamentul WTA. Astfel, simpla prezenţă garantează 35.000 de dolari şi 75 puncte WTA, o victorie în grupe este recompensată cu 50.000 de dolari şi 110 puncte WTA, pentru două victorii în grupe se acordă 65.000 de dolari şi 145 puncte WTA, iar trei victorii în grupe aduc 80.000 de dolari şi 180 puncte WTA. Semifinalista primeşte 10.000 de dolari în plus faţă de ceea ce a acumulat în grupe, finalista ia 65.000 de dolari şi 75 puncte WTA în plus faţă de ce a acumulat în grupe, iar câştigătoarea va fi recompensată cu 190.000 de dolari şi 195 puncte WTA în plus faţă de ce a acumulat în grupe.