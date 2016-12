Halep, în optimi la New York

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie nr. 2, s-a calificat în optimile de finală ale US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, egalându-şi cea mai bună performanţă din carieră de la New York, înregistrată în 2013. Sportiva în vârstă de 24 de ani a învins-o, în turul al treilea, pe americanca Shelby Rogers, locul 154 WTA, sportivă venită din calificări, cu scorul de 6-2, 6-3, după un meci care a durat o oră şi şapte minute. „Nu am jucat foarte bine. A fost pentru prima dată când am jucat în sesiunea de seară şi nu am simţit mingea la începutul meciului. Este o diferenţă mare între a juca seara şi a evolua ziua. Şi vremea a fost mai rece și au fost condiţii diferite, dar apoi mi-am găsit ritmul şi am început să fiu din nou agresivă. A fost bine la final”, a explicat Halep, care a evoluat pentru prima dată în nocturnă pe arena principală a complexului de la Flushing Meadows. „A fost o primă săptămână bună pentru mine. Am venit fără aşteptări, după Roland Garros şi Wimbledon, și nu mă gândeam că o să am rezultate bune aici, dar sunt în a doua săptămână şi mă simt fericită. Mă simt încrezătoare, simt că am şanse la acest turneu”, a adăugat constănțeanca.

Halep, care și-a asigurat un premiu de 213.575 de dolari şi 240 de puncte WTA, se va duela pentru un loc în sferturile de finală cu Sabine Lisicki (Germania, locul 24 WTA şi cap de serie nr. 24). Cele două tenismene s-au mai întâlnit de patru ori până în pezent, constănțeanca impunându-se în ultimele trei întâlniri: 6-2, 3-6, 7-5 în primul tur al turneului de la Miami, din 2013, 5-7, 6-3, 6-2 în optimile turneului de la Madrid, din 2014, şi 6-4, 6-0 în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon, tot anul trecut. Lisicki s-a impus o singură dată, în 2011, în primul tur al turneului de la Stanford, cu 6-1, 6-2.

Germanca deţine recordul de viteză la serviciu în tenisul feminin, cu peste 210 km pe oră. Finalista turneului de la Wimbledon din 2013 are patru trofee în palmares, la Hong Kong (2014), Birmingham (2011), Dallas (2011) şi Charleston (2009), dar la US Open nu a trecut de optimi până acum. În meciul din turul al treilea, cu Barbora Strycova (Cehia), locul 42 WTA, Lisicki a acuzat probleme la genunchiul stâng în setul al treilea, dar a putut să revină de la scorul de 1-5 în decisiv.

ȘI TECĂU ESTE ÎN OPTIMI

Perechea formată din constănțeanul Horia Tecău și Jean-Julien Rojer (SUA), cap de serie nr. 3, s-a calificat în optimile de finală ale probei de dublu ale US Open. Cei doi au trecut în runda inaugurală de perechea alcătuită din Andre Begemann (Germania) și Oliver Marach (Austria), cu scorul 6-2, 6-1, după 48 de minute de joc, iar în turul secund au beneficiat de abandonul cuplului ceh Frantisek Cermak și Jiri Vesely, ultimul accidentându-se în meciul de simplu pe care l-a disputat, sâmbătă, cu americanul John Isner. Pentru un loc în sferturi, Tecău și Rojer se vor duela cu dublul american Eric Butorac și Scott Lipsky.

Și cuplul alcătuit din Florin Mergea și indianul Rohan Bopanna s-a calificat în optimile de finală la US Open, după ce s-a impus în fața perechii formate din Mariusz Fyrstenberg (Polonia) și Santiago Gonzalez (Mexic), cu scorul de 6-3, 7-6 (7/4), într-o oră şi 26 de minute. Favoriții nr. 6 îi vor întâlni în această fază pe Daniel Nestor (Canada) și Edouard Roger-Vasselin (Franţa), favoriți nr. 9. Calificarea în optimi la dublu, la US Open, este recompensată cu un premiu total de 35.025 de dolari.