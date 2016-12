Halep, în semifinale la Dubai

Favorită principală în turneul de categorie Premier 5 de la Dubai, competiţie dotată cu premii în valoare totală de 2.513.000 de dolari, Simona Halep s-a calificat în semifinale, după o confruntare spectaculoasă cu rusoaica Ekaterina Makarova, locul 9 WTA şi cap de serie nr. 6, cea care o eliminase în sferturile de finală de la Australian Open. Tenismena constănțeană, locul 4 WTA, a câștigat ușor primul set, dar a fost egalată după un set secund dezastruos. Tensiunea a crescut la cote incredibile în decisiv, când Halep a reușit să fructifice a cincea minge de meci și s-a impus cu scorul de 6-1, 1-6, 7-5, după două ore și șapte de minute de joc. „A fost un meci incredibil, în care și eu, și Makarova, am jucat foarte bine. Am reușit să-mi iau revanșa după Australian Open și sunt foarte bucuroasă, pentru că am câștigat și am ajuns pentru prima oară în semifinale la Dubai. Pe final am fost un pic nervoasă, dar și obosită, însă am rămas concentrată și am reușit să închei meciul. Au fost foarte mulți români în tribune și vreau să la mulțumesc pentru sprijin”, a spus Halep, la final. Prin prezența în penultimul act la Dubai, Simona și-a asigurat un cec în valoare de 113.850 de dolari şi 350 de puncte WTA. Halep va juca azi, în al doilea meci de simplu al zilei, pentru un loc în finală, împotriva câştigătoarei meciului dintre Caroline Wozniacki (Danemarca, cap de serie nr. 3 şi locul 5 WTA) şi Flavia Pennetta (Italia, locul 14 WTA şi cap de serie nr. 10), disputat aseară, după închiderea ediției.

În cealaltă semifinală se vor întâlni Garbine Muguruza (locul 24 WTA), care a câștigat duelul spaniol cu Carla Suarez Navarro (locul 13 WTA şi cap de serie nr. 13), cu scorul de 6-7 (4/7), 6-3, 6-3, și Karolina Pliskova (Cehia, locul 18 WTA şi cap de serie nr. 17), învingătoare împotriva campatrioatei sale Lucie Safarova (cap de serie nr. 11 şi locul 15 WTA), cu scorul de 6-3, 7-6 (7/5), 6-1.

Cuplul format din Monica Niculescu și Alexandra Panova (Rusia) a ratat calificarea în semifinalele probei de la Dubai. Cele două au cedat ieri, în sferturi, în fața perechii alcătuite Timea Babos (Ungaria) și Kristina Mladenovic (Franţa), cap de serie nr. 8, cu scorul de 6-7 (6/8), 4-6. Pentru prezența în sferturi, Niculescu şi Panova vor primi câte 190 de puncte în clasamentul WTA de dublu şi un cec în valoare de 16.420 de dolari.