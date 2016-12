Halep, în sferturi la Birmingham

Tenismena constănțeană Simona Halep s-a calificat fără probleme în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier de la Birmingham, dotat cu premii în valoare totală de 731.000 de dolari. Principala favorită a competiției, locul 3 WTA, s-a impus ieri în fața Klarei Koukalova (Cehia), locul 92 WTA, venită din calificări, cu scorul de 6-1, 6-3, după doar 51 de minute de joc. „Mă aşteptam la un meci dificil, deoarece ea joacă tare pe iarbă, datorită stilului ei. Este greu să joci împotriva ei pe această suprafaţă, dar nu am vrut să mă gândesc la asta. Am venit aici şi mi-am făcut jocul, în stilul meu, fiind agresivă şi servind bine. A fost un meci bun pentru mine, al doilea pe iarbă în acest an. Nu simt presiune. Îmi place suprafața, vreau să mă bucur de tenis și să joc cu plăcere fiecare meci”, a spus Halep, care a dezvăluit și ce a făcut în cele zece zile de pauză: „Am stat alături de familie, într-o minivacanță. De câte ori am câteva zile libere, mă duc acasă, unde mă relaxez”.

Pentru un loc în semifinale, constănțeanca în vârstă de 24 de ani se va duela, azi, cu tenismena franceză Kristina Mladenovic (locul 43 WTA). Halep a fost învinsă în 2014, în prima manşă a turneului de la Paris, cu scorul de 7-6 (7/1), 6-4, de Mladenovic, în singura lor dispută directă. Prin prezența în sferturi la Birmingham, Halep și-a asigurat un premiu de 16.725 de dolari şi 100 de puncte WTA.

Tot ieri, Halep s-a calificat și în sferturile turneului de dublu de la Birmingham, împreună cu britanica Heather Watson. Halep şi Watson, beneficiare ale unui wild-card, au învins în primul tur, cu scorul de 1-6, 6-3, 10-7, după o oră şi opt minute de joc, cuplul spaniol Anabel Medina Garrigues / Arantxa Parra Santoja. În sferturi, Halep şi Watson vor întâlni perechea Yung-Jan Chan / Jie Zheng (Taiwan / China). Pentru calificarea în sferturi, Halep şi Watson vor primi 100 de puncte în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 5.785 de dolari.