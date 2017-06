Halep, încrezătoare înaintea duelului cu Daria Kasatkina

Constănţeanca Simona Halep, locul 4 WTA şi cap de serie nr. 3, nu a avut emoţii joi seară, la Roland Garros, învingând-o cu scorul de 6-4, 6-3 pe Tatjana Maria (Germania, 102 WTA). La conferinţa de presă, Halep a spus că a fost surprinsă de forţa Mariei, dar problemele au dispărut după ce şi-a reglat loviturile şi a ridicat astfel nivelul partidei.

„Cred că a fost un meci greu. Nu am mai jucat contra ei de mulţi ani şi nu mă aşteptam să joace la un nivel aşa de înalt, iar din cauza aceasta am fost puţin nesigură la început. Nu ştiam exact ce trebuie să fac, cum să o atac sau dacă să fac un pas în spate ori să joc la fel. Am început să alternez jocul. Cred că forehandul a fost mult mai bun decât în primul tur, dar încă pot face mai mult cu el. Am pierdut câteva servicii, dar pot să spun că am servit destul de bine. Meciul a fost excelent, de un nivel foarte bun. A fost o adversară foarte dificilă şi este bine că am câştigat în două seturi”, a declarat Simona Halep, conform site-ului wtatennis.com.

Referitor la duelul din turul al treilea, programat sâmbătă, cu rusoaica Daria Kasatkina (Rusia, 28 WTA şi cap de serie nr. 26), Halep consideră partida mult mai dificilă: „Sunt nerăbdătoare să ne întâlnim, deşi niciodată nu e uşor să joc împotriva ei. Are un topspin foarte bun, aşa că va fi greu. Trebuie să o fac să alerge, pentru că şi ea e un pic accidentată, ca şi mine. Va fi un test dificil, o adevărată provocare. Mă simt pregătită, simt că am încredere şi am şansa mea să înving. Aşa că trebuie doar să urmez planul contra ei şi să cred că pot câştiga”, a spus Halep, care a învins-o pe Kasatkina în singurul meci direct disputat până acum, cu scorul de 6-3, 7-5, în 2016, la Miami.

