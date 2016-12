Halep, învinsă în semifinale la Stuttgart

Devenită principala favorită la câștigarea turneului de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii în valoare totală de 731.000 de dolari, după eliminarea rusoaicei Maria Șarapova, tenismena constănțeană Simona Halep s-a oprit în semifinalele competiției. Sportiva în vârstă de 23 de ani a fost învinsă, sâmbătă, la capătul unei partide extrem de disputate, de daneza Caroline Wozniacki, locul 5 WTA şi cap de serie nr. 4, cu scorul de 7-5, 5-7, 6-2, după aproape trei ore de joc. În ciuda acestui eșec, Halep, care va primi un cec în valoare de 28.601 de euro şi 185 de puncte WTA, va urca, începând de azi, pe locul 2 în clasamentul WTA, revenind pe această poziție după o pauză de șase luni și jumătate.

„A fost un meci foarte bun pentru începutul sezonului pe zgură. Mă așteptam ca Wozniacki să joace foarte bine, dar a jucat incredibil. A scos tot și a fost solidă și mai puternică decât mine. Am simțit oboseala pe finalul meciului și am greșit niște mingi ușoare. Mă bucur că am putut să joc așa și că am rezistat trei ore pe teren. Am avut multe șanse să iau conducerea meciului, dar Wozniacki a jucat bine în momentele importante. O să discut și cu antrenorul și voi vedea ce nu a fost bine. Sunt sigură că pot progresa mai mult la ce nu am făcut bine azi. Nu îmi place să renunț. Am făcut o dată asta în acest an, în Australia, și am promis că nu o voi mai face. Nu lucrez cu niciun psiholog sau ceva de genul acesta. Am încredere în mine în forța mea și, de la meci la meci, progresez mental și mă simt puternică pe ce pot să fac”, a declarat Halep, la finalul partidei cu Wozniacki.