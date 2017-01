Halep, învinsă în sferturi la Melbourne

Seria perfectă de victorii înregistrată de Simona Halep la actuala ediție a Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, s-a oprit ieri, când tenismena constănțeană a pierdut în sferturile de finală ale competiției de la Melbourne. Cotată cu a treia șansă la câștigarea trofeului, sportiva în vârstă de 24 de ani a cedat clar în disputa cu rusoaica Ekaterina Makarova, locul 11 WTA şi cap de serie nr. 10, după numai o oră și nouă minute de joc. Diferența dintre cele două jucătoare a fost făcută de numărul mare de greșeli neforțate comise de Halep, dar și de eficiența primului serviciu. Drept urmare, constănțeanca a ținut pasul doar în primul set, fiind de nerecunoscut în cel de-al doilea. „Am fost puţin stresată înaintea meciului şi nu ştiu de ce. A fost o zi foarte proastă pentru mine. Nu am simţit nicio presiune, deoarece şi anul trecut am jucat sferturi de finală aici. Makarova a jucat bine şi totul a mers în favoarea ei. Nu am simţit mingea şi nu a mers nimic în jocul meu. Îmi pare rău că nu am putut juca cel mai bun tenis al meu, dar se mai întâmplă. Poate nu m-am luptat psihic cât a trebuit pentru puncte. Mi-am pierdut concentrarea în timpul punctelor și n-am mai fost concentrată să câştig meciul. N-am mai crezut în setul al doilea și probabil de aceea am pierdut la zero”, a explicat Halep, la finalul partidei, înfrângerea de ieri.

Grație prezenței în sferturi, performanță realizată și la ediția precedentă, constănțeanca va primi 430 de puncte WTA și își va păstra poziția a treia din ierarhia mondială, dar va încasa și un cec în valoare de 240.000 de euro. „Anul trecut am obţinut un rezultat mare. Nu pot să spun acelaşi lucru acum, dar este suficient pentru mine. Am început anul foarte bine. Am câştigat un titlu şi am făcut câteva meciuri bune şi aici”, a spus Halep.

ȘANSĂ PENTRU TECĂU

Tenisul constănțean are în continuare șanse de a bifa o prezență în semifinale la ediția din acest an a competiției de la Melbourne, dar în proba de dublu masculin. Astfel, Horia Tecău și partenerul său, Jean-Julien Rojer, favoriți nr. 6, s-au duelat, în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 3.00, cu dublul format din Florin Mergea și britanicul Dominic Inglot, cap de serie nr. 14. Tecău și Mergea se cunosc de când aveau șase ani, au făcut pereche la juniori, câștigând de două ori titlul la Wimbledon, în 2002 și 2003, și joacă pentru România în Cupa Davis. Tecău a mai ajuns în semifinalele probei de dublu a întrecerii de la Antipozi în urmă cu trei ani. Mergea a jucat și ieri la Australian Open, în proba de dublu mixt, unde a făcut pereche cu olandeza Michaella Krajicek, cei doi fiind învinşi în optimi, cu scorul de 6-4, 7-5, după o oră şi zece minute, de favoriți nr. 3, Kristina Mladenovic (Franța) și Daniel Nestor (Canada).