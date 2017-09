Halep, invitată la un meci de baseball

Aflată la New York, unde se pregăteşte pentru participarea la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, programat în perioada 28 august - 10 septembrie, tenismena constănţeană Simona Halep a fost invitată, marţi, pe arena „Citi Field”, să arunce prima minge la meciul de baseball dintre echipele New York Mets și Arizona Diamondbacks, din Liga Profesionistă Nord-Americană (MLB). Împreună cu antrenorul Darren Cahill şi ceilalţi membri din staff, Halep a îmbrăcat un tricou al formaţiei New York Mets, având numărul 13 şi numele său pe spate. Halep i-a mărturisit lui Kevin Plawecki, „prinzătorul” formaţiei gazdă, că este emoţionată înainte de a arunca prima minge a partidei. După ce s-a acomodat cu... tensiunea jocului, Halep a aruncat prea scurt mingea de baseball, iar Plavecki a reuşit să o prindă.

