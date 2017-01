Halep, invitat-surpriză la BCR Tenis Partener

La finalul săptămânii trecute, staţiunea Mamaia a fost capitala tenisului de câmp amator din România, terenurile din Complexul Sportiv Tenis Club Idu găzduind primul turneu Platinum - Cupa DPD din circuitul BCR Tenis Partener. Timp de patru zile, peste 150 de sportivi s-au luptat pentru victorie şi s-au distrat împreună la celelalte evenimente oferite de organizatori. Ieri au avut loc finalele la toate cele cinci niveluri ale competiţiei de tenis de câmp, desfăşurate pe superba arenă principală de pe malul Lacului Siutghiol, înregistrându-se următoarele rezultate - nivelul 5: Vicenţiu Mihaiu - Ciprian Vasile 6-2, 7-5; niv. 6: Ştefan Răducu - Alexandru Popa 6-3, 6-2; niv. 7: Răzvan Filăstăcheanu - Traian Popovici 6-2, 6-1; niv. 8: Cristi Costache - Neculai Codruţ Tinică 6-0, 7-6; nivel. 9: Andrei Enache - Cosmin Onţică 6-7, 6-2, 6-0; dublu, niv. 7: Aurelian Turcu / Cristian Velev - Dragoş Vasilescu / Doru Timaru 6-3, 6-4. Câştigătorii au primit puncte importante în clasamentul BCR Tenis Partener şi au fost recompensaţi cu premii în obiecte.

AUTOGRAFE PENTRU COPII. Evenimentul de la Tenis Club Idu a avut şi un moment special dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 4-10 ani, care au participat la Cupa Erste Asset Management, integrată în proiectul Tenis 10, desfăşurată ieri dimineaţă. Astfel, câteva zeci de copii au putut descoperi tenisul uşor, distractiv şi sănătos, întrecându-se pe mini-terenurile de zgură organizate special. În plus, organizatorii au completat întrecerea cu numeroase surprize pregătite împreună cu sponsorii, atât pentru cei mici, cât şi pentru părinţi. Marea surpriză a venit în momentul premierii, efectuată de Simona Halep, jucătoare aflată pe locul 67 în clasamentul mondial. Venită direct de la Roland Garros, constănţeanca în vârstă de 19 ani, care a început tenisul pe terenurile complexului sportiv din staţiunea Mamaia, a împărţit autografe şi s-a fotografiat cu micuţii tenismeni. „Este o mare bucurie pentru mine să fiu alături de aceşti copii, care au venit cu plăcere să joace tenis. Sunt convinsă că printre ei se află multe talente, dar au un drum lung pentru a ajunge la performanţă şi le urez mult succes. Am fost şi eu ca ei şi sunt foarte mândră pentru că am jucat la Tenis Club Idu, care m-a sprijinit mereu”, a spus Halep.