Halep joacă în optimi la Indian Wells

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 5 WTA și cap de serie nr. 5, o întâlnește în noaptea de marți spre miercuri, dar nu înainte de ora 0.00 (în direct la Dolcesport 1), pe Barbora Strycova (Cehia, locul 37 WTA), în optimile de finală ale turneului de la Indian Wells, dotat cu premii în valoare totală în valoare de 6.844.139 de dolari. Cele două și-au împărțit victoriile în meciurile directe disputate până acum, sportiva în vârstă de 24 de ani impunându-se în urmă cu doi ani la Beijing, în timp ce Strycova a câștigat în 2010, la Paris. Fostul mare tenismen Ilie Năstase este convins că Halep va obține calificarea în sferturi. „Strycova nu deţine armele necesare pentru a o pune în dificultate pe Simona. Am văzut în partida cu Makarova că Halep poate contracara lejer jocul adversarei. Nu cred că are vreo relevanţă faptul că scorul întâlnirilor directe e 1-1, pentru că Simona a progresat şi la retururi, dar a devenit şi mai agresivă. Am văzut o răutate pozitivă cu ajutorul căreia poate avansa în acest turneu”, a spus fostul preşedinte al Federației Române de Tenis. Dacă trece în sferturi, constănţeanca, deținătoarea trofeului, ar putea da peste liderul mondial WTA, Serena Williams. „Oricine îşi doreşte să ajungă să se lupte cu Serena. Eu zic că Halep a avut parte de un tablou bun şi ar trebui să-şi valorifice această şansă. Cine nu-şi doreşte să joace atât de repede cu Serena!? Ar trebui să-şi valorifice la maxim şansa. Cu Williams ar fi greu, dar nu imposibil, pentru că Halep cred că deja îşi citeşte adversarele”, a adăugat Năstase.

În proba de dublu, perechea alcătuită din Monica Niculescu și rusoaica Margarita Gasparian a fost învinsă, cu scorul de 7-5, 6-2, de cuplul ceh format din Andrea Hlavackova și Lucie Hradecka, cap de serie nr. 4, în optimile de finală. Pentru această performanță, cele două vor fi recompensate cu 22.140 de dolari și 120 de puncte WTA.

