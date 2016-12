Halep joacă miercuri în turul secund la Wimbledon

Ploaia a dat peste cap programul zilei de marţi, a doua de la actuala ediţie a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, astfel că organizatorii s-au văzut nevoiţi să amâne aproape jumătate din meciurile programate. Drept urmare, niciunul dintre cei trei reprezentanţi ai României nu a intrat pe teren, partidele din runda inaugurală a întrecerii fiind reprogramate pentru miercuri. Disputa dintre Sorana Cîrstea, locul 86 WTA, şi cehoaica Petra Kvitova, dublă câştigătoare la Wimbledon, cap de serie nr. 11 şi locul 11 WTA, va avea loc pe terenul nr. 18, în jurul orei 16.00, Monica Niculescu, locul 47 WTA, o va întâlni pe sârboaica Aleksandra Krunic, locul 120 WTA, pe terenul nr. 15, în jurul orei 15.00, iar Marius Copil locul 174, venit din calificări, va lupta cu francezul Lucas Pouille, cap de serie nr. 32 şi locul 29 ATP, pe terenul nr. 17, tot în jurul orei 15.00.

Tot miercuri va evolua şi tenismena constănţeană Simona Halep, locul 5 WTA şi cap de serie nr. 5, care se va duela în turul secund cu veterana italiană Francesca Schiavone, în vîrstă de 36 ani, clasată pe locul 111 WTA. Partida, programată pe terenul nr. 2, în jurul orei 18.30, va fi transmisă în direct de Digisport 1.

DUEL-SURPRIZĂ PE ARENA CENTRALĂ

Meciul zilei la Wimbledon se va desfăşura pe arena principală şi îi va aduce face în faţă pe elveţianul Roger Federer, locul 3 ATP şi cap de serie nr. 3, şi britanicul Marcus Willis, locul 772 ATP, venit din calificări. În vârstă de 25 de ani, Willis a intrat pentru prima oară în carieră pe tabloul unui turneu ATP, jucând până acum doar în turnee challenger şi futures. Britanicul a fost acceptat în calificări doar după ce un alt tenismen s-a retras din cauza unei accidentări, dar a avut un parcurs de senzaţie, cedând doar două seturi. Mai mult, a trecut şi de runda inaugurală graţie victoriei obţinute în faţa lituanianului Ricardas Berankis, locul 119 ATP, cu scorul de 6-3, 6-3, 6-4. În urma acestei performanţe, şi-a asigurat un cec de peste 60.000 de euro, mai mult de jumătate decât câştigase în întreaga carieră. În plus, are şansa de a juca împotriva lui Federer, care are în palmares 17 titluri de Mare Şlem, dintre care 7 cucerite chiar la Wimbledon.

