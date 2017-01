Halep, la un pas de o nouă distincție WTA

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 3 WTA, a ocupat locul al doilea în ancheta realizată de site-ul circuitului profesionist feminin pentru cea mai frumoasă lovitură a lunii ianuarie. Sportiva în vârstă de 24 de ani a acumulat 28 de procente din voturile internauților pentru o lovitură reușită în sfertul de finală al turneului de la Sydney, împotriva Karolinei Pliskova (Cehia), la scorul de 6-4, 0-1, 15-30, cu o minge trimisă în lung de linie. Halep s-a impus cu scorul de 6-4, 7-5 și s-a calificat în semifinalele competiției, unde a fost întrecută de Svetlana Kuznețova, cu scorul de 7-6 (7/5), 4-6, 6-3. Constănțeanca a câștigat anchetele pentru cele mai frumoase lovituri în lunile februarie și august anul trecut, titlul de lovitura anului fiind adjudecat de Agnieszka Radwanska.

Lupta pentru cea mai frumoasă lovitură a lunii trecute a fost câștigată de daneza Caroline Wozniacki, cu 42 la sută din sufragii, pentru un punct câștigat împotriva jucătoarei muntenegrene Danka Kovinic, în turneul de la Auckland. Al treilea loc a fost ocupat de canadianca Eugenie Bouchard, cu 16 la sută, urmată de rusoaica Svetlana Kuznețova, cu 8 la sută, și belarusa Victoria Azarenka, cu 6 la sută.

Câștigătoarea ediției din acest an a Australian Open, Angelique Kerber (Germania), a fost desemnată cea mai bună jucătoare a lunii ianuarie de către WTA. „Cred că, în aceste două săptămâni, ceva s-a schimbat după ce am câștigat cu Azarenka. Am simțit că pot crede în mine, că asta e singura cale în care pot câștiga un Mare Șlem. Asta a fost schimbarea, că am început să cred în mine și să fiu agresivă, să nu aștept ca cineva să-mi dea meciul pe tavă”, a spus ocupanta locului 2 WTA. În clasamentul pentru cea mai bună jucătoare a lunii ianuarie, Kerber a strâns 41 la sută din voturi, fiind urmată de Serena Williams, cu 28 la sută, Agnieszka Radwanska, cu 21 la sută, și de Victoria Azarenka, cu 10 la sută.

Citește și:

Halep și Pliskova deschid balul la Cluj

Simona Halep, pregătită pentru duelul cu Cehia

Halep a coborât pe locul 3 WTA

Angelique Kerber a câștigat la Melbourne și o va depăși pe Simona Halep în ierarhia WTA