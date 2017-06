Halep, mulțumită de evoluția din partida cu Cepelova

Simona Halep, locul 4 WTA și favorită numărul 3, a învins-o, marţi, scor 6-2, 6-3, pe Jana Cepelova, în primul tur al turneului de Grand Slam de la Roland Garros şi s-a calificat în turul secund, acolo va evolua şi Sorana Cîrstea.

La finalul meciului cu Cepelova, în interviul acordat pe teren, Halep a declarat că este foarte fericită pentru că are parte de o susţinere atât de instensă în tribunele turneului de la Paris. „Sunt fericită să fiu aici, la Roland Garros! Nu a fost uşor de jucat împotriva Janei, pentru că este o jucătoare dificilă, dar astăzi m-am descurcat bine. Vreau să vă mulţumesc tuturor celor care mă susţineţi, am şi fani francezi care m-au susţinut întotdeauna şi îmi aduc aminte cu plăcere de ediţia din 2014. Vreau să merg cât departe în turneu”, a spus Halep.

„Simt încă puţină durere, dar nu este nimic periculos, pot juca. A fost un pic dificil, dar în ultimele trei-patru zile m-am antrenat normal. Am jucat şi câteva puncte şi nu am simţit durere. Dar pare mult mai bine decât în urmă cu o săptămână. Este încă un pic rupt (n.r. - ligamentul), este cam optzeci la sută recuperat, aşa că arată bine şi am încredere că o să fie ok în acest turneu”, a declarat Halep la conferinţa de presă.

În turul secund, Simona Halep o va întâlni joi pe Tatjana Maria (Germania, 102 WTA). Pentru prezența în turul secund la Roland Garros, Halep va încasa un cec în valoare de 60.000 de euro şi 70 puncte WTA.

CÎRSTEA, OLARU ŞI MERGEA JOACĂ ÎN PROBA DE DUBLU

Sorana Cîrstea, Raluca Olaru şi Florin Mergea vor evolua, miercuri, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros. Cîrstea va juca alături de partenera sa, Donna Vekic (Croaţia), împotriva perechii Adreja Klepac / Maria Jose Martinez Sanchez (Slovenia / Spania), favoritele numărul 15. Confruntarea dintre cele două perechi este programată a doua, pe terenul 10.

Raluca Olaru şi Olga Savchuk (România / Ucraina) vor juca împotriva perechii Mandy Minella / Anastasija Sevastova (Luxemburg / Letonia), al treilea meci pe terenul 18.

În proba masculină, Florin Mergea şi partenerul său, Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan), favoriţii 13, vor juca împotriva dublului Fernando Verdasco / Nenad Zimonjic (Spania / Serbia), al doilea meci pe terenul 15.

