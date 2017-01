Halep, nominalizată în sondajele WTA

Tenismena constănțeană Simona Halep, numărul 2 WTA, figurează la cinci categorii în sondajele realizate de site-ul circuitului profesionist feminin, wtatennis.com. Astfel, sportiva în vârstă de 24 de ani poate fi votată la categoria Social Fan Favorite Player, la Postarea anului (în rețelele de socializare), Meciul WTA al anului, Cea mai frumoasă ținută pe teren și Cea mai frumoasă ținută în afara terenului. De asemenea, Halep apare și la secțiunea Clipul video al anului, în trei propuneri: WTA Emojis, WTA RacquetSabers și Canadian or Not Canadian.

La postarea anului, constănțeanca apare cu un mesaj pe Facebook, postat în data de 3 aprilie, după ce a pierdut finala turneului de la Miami, în trei seturi, în fața Serenei Williams, cu scorul de 6-2, 4-6, 7-5: „În ultimele 4 săptămâni, mi-am demonstrat că, dacă îmi doresc destul de mult, dacă nu renunț, dacă nu abandonez jocul înainte să-l termin, pot ajunge din ce în ce mai departe. Meciul de ieri cu Serena Williams nu a fost un meci jucat cu gândul la scor, ci unul jucat în căutarea acelui moment în care reușesc să joc cel mai bun tenis al meu. Am plecat de pe teren mulțumită că am luptat pentru fiecare punct și conștientă de faptul că acest meci m-a îmbogățit încă o dată - ca toate celelalte jucate cu Serena până acum. O respect mult încă de când eram mică - și cu atât mai mult acum, când, după atâta timp, este încă numărul 1 în lume. Le mulțumesc tuturor celor care au venit să mă susțină, tuturor celor care au făcut nopți albe să mă urmărească de acasă și tuturor celor care m-au încurajat să ajung aici”. La categoria WTA Match of the year, Halep figurează pe lista propunerilor chiar cu acest meci jucat în finala de la Miami.

La capitolul „Best Dress on-court” (cea mai frumoasă ținută pe teren), Halep candidează cu echipamentul folosit în turneul de la Toronto, în a cărui finală a fost nevoită să abandoneze la scorul de 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 3-0 pentru Belinda Bencic. În sondajul pentru cea mai frumoasă ținută din afara terenului (Best Dress Off-Court), constănțeanca este prezentă cu toaleta purtată la petrecerea jucătorilor de la Paris, înaintea turneului de la Roland Garros.

Iubitorii tenisului pot vota până pe 21 decembrie, rezultatele anchetelor urmând să fie publicate pe 22 decembrie.

